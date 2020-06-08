Обский муксун станет основным видом для воспроизводства на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Обский муксун станет основным видом для воспроизводства на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ( Обский муксун станет основным видом для воспроизводства на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ( ЯНАО ), сообщил первый замгубернатора Ямала Алексей Ситников

"С прошлого года мы полностью отказались от воспроизводства пеляди, чья популяция не нуждается в искусственном восстановлении. На Собском рыбоводном заводе сформировано маточное стадо муксуна в количестве 16 тысяч особей, от которых в следующем году планируется получить первую икру для закладки на инкубацию. Это предпосылки к тому, чтобы обский муксун стал основным видом для воспроизводства на территории Ямала", – приводятся слова Ситникова в сообщении пресс-службы губернатора.

Первый заместитель главы региона отметил, что водные биоресурсы являются важным звеном в экологической системе Ямала. Благодаря Собскому рыбоводному заводу за три года в водоемы Ямала выпущено почти 90 миллионов штук молоди сиговых видов – в основном муксуна и чира. Всего в этом сезоне завод планирует выпустить около 22 миллионов штук молоди этих рыб. Объем выпуска муксуна на 30% превысит показатель прошлого года.

В настоящее время на Собском рыбоводном заводе полным ходом идет выпуск чира – на минувшей неделе в Обь выпущено 5 миллионов особей этой рыбы средней навески более 0,5 грамма в рамках компенсационных мероприятий компании " Газпромнефть Ямал". Сейчас силы завода сосредоточены на подращивании молоди муксуна. Куратор отрасли Ситников оценил ход работы, отмечает пресс-служба.