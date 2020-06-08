Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-06-08T19:04
https://ria.ru/20200608/1572649719.html
Обский муксун станет основным видом для воспроизводства на Ямале
https://cdn21.img.ria.ru/images/152928/19/1529281968_0:357:3008:2048_1036x0_80_0_0_672c1284d560b82fbd483f1071507dd7.jpg
РИА Новости

Обский муксун станет основным видом для воспроизводства на Ямале

19:04 08.06.2020
127
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСовременная жилая застройка в Салехарде
Современная жилая застройка в Салехарде
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Обский муксун станет основным видом для воспроизводства на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщил первый замгубернатора Ямала Алексей Ситников.
"С прошлого года мы полностью отказались от воспроизводства пеляди, чья популяция не нуждается в искусственном восстановлении. На Собском рыбоводном заводе сформировано маточное стадо муксуна в количестве 16 тысяч особей, от которых в следующем году планируется получить первую икру для закладки на инкубацию. Это предпосылки к тому, чтобы обский муксун стал основным видом для воспроизводства на территории Ямала", – приводятся слова Ситникова в сообщении пресс-службы губернатора.
ЯНАО
27 февраля, 14:11Ямало-Ненецкий автономный округ
Власти Ямала и "Лукойл" определили социальные проекты для реализации
Первый заместитель главы региона отметил, что водные биоресурсы являются важным звеном в экологической системе Ямала. Благодаря Собскому рыбоводному заводу за три года в водоемы Ямала выпущено почти 90 миллионов штук молоди сиговых видов – в основном муксуна и чира. Всего в этом сезоне завод планирует выпустить около 22 миллионов штук молоди этих рыб. Объем выпуска муксуна на 30% превысит показатель прошлого года.
В настоящее время на Собском рыбоводном заводе полным ходом идет выпуск чира – на минувшей неделе в Обь выпущено 5 миллионов особей этой рыбы средней навески более 0,5 грамма в рамках компенсационных мероприятий компании "Газпромнефть Ямал". Сейчас силы завода сосредоточены на подращивании молоди муксуна. Куратор отрасли Ситников оценил ход работы, отмечает пресс-служба.
Сейчас мальки занимают два производственных цеха, а это более 160 бассейнов. Молодь весит сейчас около 0,02 грамма и к концу июля достигнет необходимой для выпуска навески – 0,5 грамма. Выклев личинок муксуна завершился в конце мая. Поначалу, согласно технологии подращивания, новорожденным малькам каждый час давали ценный корм – рачков артемии. Сейчас в рацион подросшей молоди добавляют и сухие корма. Этим летом Собский рыбоводный завод планирует отправить в большое плавание около 13 миллионов штук мальков муксуна, уточняется в сообщении.
Салехард
1 июня, 14:46Ямало-Ненецкий автономный округ
Власти Ямала расширяют доступ бизнеса к мерам поддержки из-за COVID-19
300000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Алексей СитниковОбьОбщество
Рекомендуем
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
В СУЭК избрали нового председателя Совета директоров и его новый состав
Логотип Газпрома
Подписаны ключевые договоры по строительству комплекса в Усть-Луге
Стенд РЖД на выставке
РЖД снизят тариф на перевозки части грузов на короткие расстояния
Разлив нефти
В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Парфенчиков назвал Путину причину снижения сельхозпроизводства в Карелии
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил подумать о снижении стоимости перевозки продукции АПК
Ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Президиума Российской академии художеств Иван Глазунов
Путин присвоил Ивану Глазунову звание народного художника России
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил представить меры по сбыту продукции фермерских хозяйств
Нефтяной завод в Басре, Ирак
Ирак подтвердил, что сокращает добычу нефти в июне-июле
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форум
В Карелии заложили первый из семи судов-краболовов
Налоговый кодекс Российской Федерации
Эксперт: поправки в Налоговый кодекс о работе НКО – очень нужное решение
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
Немецкие депутаты раскритиковали США за давление на "Северный поток — 2"
Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
СК устанавливает новых причастных к аварии в Норильске
Добыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе
Путин подписал закон о добыче попутных полезных ископаемых
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В ЛНР одиннадцатые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:41В США умерла певица Бонни Поинтер
07:34В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
Лента новостейМолния