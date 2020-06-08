ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отметил быстрое восстановление фондового рынка после пандемии коронавируса, заявив, что грядущий год будет самым лучшим.
"Большой день для фондового рынка. Разумные инвестиции и мир видят, что мы движемся в правильном направлении. Занятость быстро восстанавливается. Следующий год будет нашим самым лучшим!" - написал Трамп в своём Twitter.
В понедельник на американском фондовом рынке сохраняется пятничный оптимизм, который возник после статистики рынка труда США. Инвесторы расценили ее как очередной признак начала восстановления экономики по мере снятия введенных в связи с коронавирусом ограничений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.