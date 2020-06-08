В первом онлайн-хакатоне конкурса "Цифровой прорыв" победили 15 команд

"Над 5 кейсовыми заданиями работали 250 команд. Всего за 36 часов участники вместе с экспертами и трекерами разработали более 160 цифровых решений, которые представили на финальной защите. Выбрать самые лучшие, самые оригинальные и актуальные для жюри стало настоящим испытанием. Онлайн-хакатон собрал большое количество удивительных, действительно сильных команд", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Он сообщил, что следующую группу команд ждет второй онлайн-хакатон, который стартует 19 июня, а всех участников – онлайн-чемпионат, который начнется 25 июня.

За месяц заявки на участие в первом онлайн-хакатоне подали более 4600 человек со всей России. К соревнованиям были приглашены 250 команд, по 3-5 человек в каждой. Всего на IT-марафон зарегистрировалось более 16,5 тысяч конкурсантов. Следующий онлайн-хакатон пройдет с 19 по 21 июня 2020 года, регистрация на него уже открыта.