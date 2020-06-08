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2020-06-08T19:02
https://ria.ru/20200608/1572649602.html
В первом онлайн-хакатоне конкурса "Цифровой прорыв" победили 15 команд
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РИА Новости

В первом онлайн-хакатоне конкурса "Цифровой прорыв" победили 15 команд

19:01 08.06.2020 (обновлено: 19:02 08.06.2020)
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CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
CC0 / /
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В финале первого онлайн-хакатона конкурса "Цифровой прорыв" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" победили 15 команд разработчиков из разных регионов России, сообщает Пресс-служба АНО "РСВ".
Участники конкурса решали задачи от ведущих IT-компаний, стартапов и региональных ведомств, разработанные решения были представлены в прямом эфире. Победители разделили денежный приз в 1,5 миллиона рублей и получили поддержку партнеров конкурса.
"Над 5 кейсовыми заданиями работали 250 команд. Всего за 36 часов участники вместе с экспертами и трекерами разработали более 160 цифровых решений, которые представили на финальной защите. Выбрать самые лучшие, самые оригинальные и актуальные для жюри стало настоящим испытанием. Онлайн-хакатон собрал большое количество удивительных, действительно сильных команд", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Он сообщил, что следующую группу команд ждет второй онлайн-хакатон, который стартует 19 июня, а всех участников – онлайн-чемпионат, который начнется 25 июня.
Кейсовые задания в области цифровизации были представлены, в частности,
госкорпорацией "Росатом", Сбербанком, министерством цифрового развития Республики Алтай.
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"Результаты первого онлайн-хакатона "Цифрового прорыва" превзошли ожидания. Атмосфера проекта, созданная нами вместе с участниками, помогла командам в короткий срок разработать практические и жизнеспособные решения. Приятно видеть, что в конкурсе участвовали команды с разным профессиональным опытом и стажем. При том, что средний возраст участников составил 25 лет, 25% заявок пришлось на возрастную категорию старше 30 лет, а еще 17% – это люди от 40 лет", — прокомментировал директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.
За месяц заявки на участие в первом онлайн-хакатоне подали более 4600 человек со всей России. К соревнованиям были приглашены 250 команд, по 3-5 человек в каждой. Всего на IT-марафон зарегистрировалось более 16,5 тысяч конкурсантов. Следующий онлайн-хакатон пройдет с 19 по 21 июня 2020 года, регистрация на него уже открыта.
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ТехнологииОбразование - Общество
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