В первом онлайн-хакатоне конкурса "Цифровой прорыв" победили 15 команд

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В финале первого онлайн-хакатона конкурса "Цифровой прорыв" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" победили 15 команд разработчиков из разных регионов России, сообщает Пресс-служба АНО "РСВ".
Участники конкурса решали задачи от ведущих IT-компаний, стартапов и региональных ведомств, разработанные решения были представлены в прямом эфире. Победители разделили денежный приз в 1,5 миллиона рублей и получили поддержку партнеров конкурса.
"Над 5 кейсовыми заданиями работали 250 команд. Всего за 36 часов участники вместе с экспертами и трекерами разработали более 160 цифровых решений, которые представили на финальной защите. Выбрать самые лучшие, самые оригинальные и актуальные для жюри стало настоящим испытанием. Онлайн-хакатон собрал большое количество удивительных, действительно сильных команд", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Он сообщил, что следующую группу команд ждет второй онлайн-хакатон, который стартует 19 июня, а всех участников – онлайн-чемпионат, который начнется 25 июня.
Кейсовые задания в области цифровизации были представлены, в частности,
госкорпорацией "Росатом", Сбербанком, министерством цифрового развития Республики Алтай.
госкорпорацией "Росатом", Сбербанком, министерством цифрового развития Республики Алтай.
"Результаты первого онлайн-хакатона "Цифрового прорыва" превзошли ожидания. Атмосфера проекта, созданная нами вместе с участниками, помогла командам в короткий срок разработать практические и жизнеспособные решения. Приятно видеть, что в конкурсе участвовали команды с разным профессиональным опытом и стажем. При том, что средний возраст участников составил 25 лет, 25% заявок пришлось на возрастную категорию старше 30 лет, а еще 17% – это люди от 40 лет", — прокомментировал директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.
За месяц заявки на участие в первом онлайн-хакатоне подали более 4600 человек со всей России. К соревнованиям были приглашены 250 команд, по 3-5 человек в каждой. Всего на IT-марафон зарегистрировалось более 16,5 тысяч конкурсантов. Следующий онлайн-хакатон пройдет с 19 по 21 июня 2020 года, регистрация на него уже открыта.