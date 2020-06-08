Нижегородские предприятия получат субсидии на закупку оборудования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Правительство Нижегородской области планирует выделить 80 миллионов рублей из регионального бюджета на поддержку предприятий - участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в 2020 году, сообщил губернатор Глеб Никитин.
По данным регионального минпрома, всего в Нижегородской области в нацпроекте "Производительность труда" участвуют 97 промышленных предприятий, в том числе 10 из них подключились к проекту в 2020 году.
"Мы постоянно разрабатываем меры господдержки бизнеса, чтобы помочь нижегородским компаниям пережить трудный период, сохранить производство и, главное, рабочие места. В этом году предприятия – участники нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" смогут получить субсидии на покупку современного оборудования, которое необходимо, чтобы сделать производство более эффективным. Мы помогаем нашим компаниям стать более конкурентоспособными, а это, в свою очередь, увеличит их шансы в борьбе за заказы. Конкуренция за крупные контракты и сегодня велика, а в ближайшем будущем она только возрастет", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, предприятия – участники нацпроекта смогут получить до 5 миллионов рублей: субсидироваться будут затраты на оборудование, которое приобретено для реализации программ повышения производительности труда с помощью инструментов бережливого производства.
"Многие компании-участники нацпроекта смогли не только пережить самый трудный период во время эпидемии, но и увеличить в этих условиях количество заказов. Например, завод "Красное Сормово" недавно заложил кили серии из пяти краболовных судов. Это подтверждает тезис о том, что предприятия с более эффективной организацией производства, где повышают производительность труда и обновляют оборудование, оказываются более конкурентоспособными", - добавил Никитин.
Отмечается, что о старте приема заявок на субсидии региональный минпром сообщит дополнительно.