Нижегородские предприятия получат субсидии на закупку оборудования

По данным регионального минпрома, всего в Нижегородской области в нацпроекте "Производительность труда" участвуют 97 промышленных предприятий, в том числе 10 из них подключились к проекту в 2020 году.

"Мы постоянно разрабатываем меры господдержки бизнеса, чтобы помочь нижегородским компаниям пережить трудный период, сохранить производство и, главное, рабочие места. В этом году предприятия – участники нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" смогут получить субсидии на покупку современного оборудования, которое необходимо, чтобы сделать производство более эффективным. Мы помогаем нашим компаниям стать более конкурентоспособными, а это, в свою очередь, увеличит их шансы в борьбе за заказы. Конкуренция за крупные контракты и сегодня велика, а в ближайшем будущем она только возрастет", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.