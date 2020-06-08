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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T18:54
https://ria.ru/20200608/1572649082.html
В Госдуме предложили учредить награды для медиков, борющихся с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

В Госдуме предложили учредить награды для медиков, борющихся с COVID-19

18:54 08.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья внес в нижнюю палату парламента проект постановления, которым предлагает правительству РФ учредить ведомственные награды для медиков, привлеченных к борьбе с COVID-19, следует из базы данных ГД.
Проект постановления разработан по итогам выступления главы Минздрава Михаила Мурашко в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Рекомендовать правительству Российской Федерации … предусмотреть учреждение ведомственных наград для медицинских работников и иных лиц, привлеченных к борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в документе.
Также предлагается рассмотреть возможность обеспечения санаторно-курортным лечением медиков, участвовавших в борьбе с пандемией. Предлагается также создать комплекс мер, направленных на охрану труда медиков, включая разработку новых типовых норм бесплатной выдачи спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты.
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"Проработать вопрос о создании на федеральном и региональном уровнях запаса средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, лекарственных препаратов, а также резервного коечного фонда. Рассмотреть возможность разработки механизма перераспределения лекарственных препаратов между медицинскими организациями-в случае их дефицита", - говорится в документе.
Кроме того, рекомендуется предусмотреть в рамках разработки программы модернизации первичного звена здравоохранения нормативно-правовое регулирование, позволяющее медицинским организациям оперативно реагировать в условиях чрезвычайных ситуаций, а также предлагается обсудить идею создания в регионах дистанционных консультативных центров диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции и пневмоний.
По мнению комитета, необходимо также подумать о привлечении медицинских работников частной системы здравоохранения для работы в государственных и муниципальных медицинских организациях в условиях чрезвычайных ситуаций.
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Помимо этого, рекомендуется выделить дополнительное финансирование здравоохранения, в том числе для медвузов и в целях компенсации недополученных доходов медучреждений из-за сокращения объемов оказываемой ими медицинской помощи в рамках ОМС в 2020 году.
Правительству рекомендуется обсудить идею создания Научного противоэпидемического совета в структуре здравоохранения РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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