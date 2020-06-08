Музей-заповедник "Кижи" может возобновить прием туристов с 15 июня

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Музей-заповедник "Кижи" в Карелии, работа которого была приостановлена из-за Музей-заповедник "Кижи" в Карелии, работа которого была приостановлена из-за коронавируса , может возобновить прием туристов с 15 июня, доложил глава региона Артур Парфенчиков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Музей-заповедник "Кижи" — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Он расположен на острове Кижи в Онежском озере. Это уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания — ансамбль Кижского погоста входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО

По словам губернатора, власти Карелии работают над тем, чтобы возобновить работу туристических объектов на всей территории республики. По его словам, меры дополнительной личной гигиены позволят купировать риски заражения коронавирусной инфекцией даже в таких сложных отраслях, как общепит и туризм.

"Надеемся, что с 15 июня и "Кижи" заработают. Вот сегодня общались с директором музея федерального, по крайней мере готовимся", - сказал Парфенчиков в ходе встречи с президентом, которая прошла в понедельник в видеоформате.

В Карелии уже открыты все объекты туристического показа на открытом воздухе. В частности, отметил Парфенчиков, совместно с РЖД разработана туристическая программа в одно из самых популярных в республике туристских мест - горный парк "Рускеала", работа которого была возобновлена с 30 мая. Обязательная двухнедельная самоизоляция не распространяется на туристов, приезжающих из других регионов в ретропоезде по маршруту Сортавала – станция Горный парк "Рускеала". Это связано с тем, что за пределы парка гости не выходят.

По состоянию на 8 июня в Карелии выявлены 656 случаев коронавирусной инфекции (+23 за сутки). За все время выздоровели 246 человек, трое скончались.