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2020-06-08T18:52
https://ria.ru/20200608/1572648946.html
Музей-заповедник "Кижи" может возобновить прием туристов с 15 июня
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РИА Новости

Музей-заповедник "Кижи" может возобновить прием туристов с 15 июня

18:52 08.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный музей-заповедник "Кижи"
Государственный историко-архитектурный музей-заповедник Кижи
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Государственный историко-архитектурный музей-заповедник "Кижи". Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Музей-заповедник "Кижи" в Карелии, работа которого была приостановлена из-за коронавируса, может возобновить прием туристов с 15 июня, доложил глава региона Артур Парфенчиков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Музей-заповедник "Кижи" — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Он расположен на острове Кижи в Онежском озере. Это уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания — ансамбль Кижского погоста входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
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По словам губернатора, власти Карелии работают над тем, чтобы возобновить работу туристических объектов на всей территории республики. По его словам, меры дополнительной личной гигиены позволят купировать риски заражения коронавирусной инфекцией даже в таких сложных отраслях, как общепит и туризм.
"Надеемся, что с 15 июня и "Кижи" заработают. Вот сегодня общались с директором музея федерального, по крайней мере готовимся", - сказал Парфенчиков в ходе встречи с президентом, которая прошла в понедельник в видеоформате.
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В Карелии уже открыты все объекты туристического показа на открытом воздухе. В частности, отметил Парфенчиков, совместно с РЖД разработана туристическая программа в одно из самых популярных в республике туристских мест - горный парк "Рускеала", работа которого была возобновлена с 30 мая. Обязательная двухнедельная самоизоляция не распространяется на туристов, приезжающих из других регионов в ретропоезде по маршруту Сортавала – станция Горный парк "Рускеала". Это связано с тем, что за пределы парка гости не выходят.
По состоянию на 8 июня в Карелии выявлены 656 случаев коронавирусной инфекции (+23 за сутки). За все время выздоровели 246 человек, трое скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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