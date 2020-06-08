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2020-06-08T18:52
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Французских полицейских перестанут обучать удушающим приемам задержания
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РИА Новости

Французских полицейских перестанут обучать удушающим приемам задержания

18:52 08.06.2020
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© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Французские полицейские не будут больше изучать технику задержания, при которой применяется удушение, этот метод не будет использоваться правоохранителями в стране, заявил в ходе пресс-конференции в понедельник глава МВД страны Кристоф Кастанер.
"Метод удержания за шею, называемый удушением, больше не будет использоваться, ему не будут обучать в школах полиции и жандармерии. Этот способ несет опасность. Помимо этого, если полицейским нужно будет удерживать кого-то на полу во время задержания, им будет запрещено давить на затылок и на шею", - сказал министр.
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Он отметил, что с нынешнего времени полицейские и жандармы будут применять одинаковые приемы при задержании, тогда как ранее методы несколько различались.
"Я хочу также, чтобы особое внимание уделялось продолжению обучения полицейских и жандармов, нельзя забывать о технике (осуществления приемов)… Теперь полицейские и жандармы будут обязаны каждый год проходить обучение, без которого им будет запрещено работать в общественных местах", - добавил Кастанер.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Акции протеста после смерти Флойда проходили и за пределами США, в том числе во Франции. В самой массовой акции в Париже в минувший вторник приняли участие около 20 тысяч человек; манифестация закончилась беспорядками. За последние годы во Франции было зафиксировано несколько смертей людей вскоре после задержания их правоохранителями.
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