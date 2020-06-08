Французских полицейских перестанут обучать удушающим приемам задержания

"Метод удержания за шею, называемый удушением, больше не будет использоваться, ему не будут обучать в школах полиции и жандармерии. Этот способ несет опасность. Помимо этого, если полицейским нужно будет удерживать кого-то на полу во время задержания, им будет запрещено давить на затылок и на шею", - сказал министр.