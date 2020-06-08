Новикомбанк стал партнером Академии Ростеха

МОСКВА, 8 июн - Пресс-служба Новикомбанка. Новикомбанк и Академия Ростеха заключили соглашение о сотрудничестве по программе "Вектор", которая была запущена в 2019 году в целях поиска талантливых кадров для реализации масштабных программ по наращиванию объемов производства высокотехнологичной гражданской продукции предприятиями Корпорации.
Дефицит кадров – ключевая проблема в рамках выполнения глобальных проектов по диверсификации производства высокотехнологичных предприятий. С целью сформировать высококомпетентные команды Госкорпорация Ростех, объединяющая более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны, собирает и обучает технологических лидеров, которые будут разрабатывать и вести перспективные гражданские проекты. Под руководством наставников участники проектов трансформируют инновационные идеи в реальные проекты. Победители получают финансирование от Ростеха и попадают в корпоративный акселератор, где проект становится рабочей моделью.
Программа работает более полутора лет. За это время заявки подали более 7000 человек, больше 900 из них предложили идеи гражданских продуктов, а 223 были признаны лучшими и получили статус технологических лидеров. Пять проектов уже реализуются. Программа "Вектор" призвана способствовать достижению одного из ключевых направлений стратегии развития Корпорации – выхода на российский и на международный рынки "умной" гражданской продукции. К 2025 году "Ростех" намерен увеличить ее долю до 50%.
"Новикомбанк как опорный Банк Ростеха сотрудничает с Корпорацией не только в части предоставления широкого спектра современных банковских продуктов, но и поддерживает социальные и образовательные программы Корпорации. Инициатива по поиску и обучению талантливых сотрудников для реализации действительно масштабных задач – это крайне актуальная тема сегодня. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку развитию этого проекта", - отметила старший вице-президент Новикомбанка Ольга Карасева.
Справочно:
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.
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