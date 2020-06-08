Бизнес-омбудсмен оценила сроки восстановления сектора услуг в Москве

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. На восстановление после пандемии На восстановление после пандемии коронавируса московскому бизнесу потребуется от нескольких месяцев до года, считает бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник объявил, что с 9 июня в столице отменяется самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса. Он также объявил о снятии ограничений на работу ряда предприятий. Так, например, заведения общепита откроются в Москве в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня - кафе и рестораны.

"Безусловно, предприниматели Москвы оказались в сложных условиях постановки бизнеса на паузу. В Москве в отраслях, которые больше всего страдают от негативных последствий, работают более 1 миллиона человек. В основном это сфера услуг, и в некоторых ее секторах падение составило 70-100%. Вирус не считается с границами, и в таких же условиях оказались предприниматели по всему миру", - сказала РИА Новости Минеева.

По ее словам, пандемия серьезно изменила ситуацию в экономике Москвы, которая до этого демонстрировала успешные показатели. "Еще в начале года власти столицы закладывали в бюджет рост в 8%, однако в период ограничительных мер расходы планировались с учетом очевидного падения доходов", - отметила она.

"Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве находится в режиме обратной связи с бизнесом 24/7. Количество обращений от бизнеса в Аппарат постоянно росло: так, в мае поступило 505 обращений, а в апреле - 688, в марте 528. На основе обращений предпринимателей от 30 различных отраслей и видов деятельности всего, в совокупности, было сформировано более 100 инициатив по поддержке бизнеса", - рассказала омбудсмен.

Чаще всего предприниматели обращались с предложениями по мерам отраслевой поддержки. "Бизнесу, разумеется, потребуется время для восстановления - эксперты предполагают, на это уйдет от нескольких месяцев до года. Здесь сработают принятые четыре пакета мер поддержки и отложенный спрос. Чтобы выйти на траекторию подъема городской экономики после ограничительных мер в результате пандемии, нужно продолжать постоянный живой диалог с бизнес-сообществом", - заключила она.