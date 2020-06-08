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2020-06-08T18:47
https://ria.ru/20200608/1572648397.html
Бизнес-омбудсмен оценила сроки восстановления сектора услуг в Москве
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РИА Новости

Бизнес-омбудсмен оценила сроки восстановления сектора услуг в Москве

18:48 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. На восстановление после пандемии коронавируса московскому бизнесу потребуется от нескольких месяцев до года, считает бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник объявил, что с 9 июня в столице отменяется самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса. Он также объявил о снятии ограничений на работу ряда предприятий. Так, например, заведения общепита откроются в Москве в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня - кафе и рестораны.
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"Безусловно, предприниматели Москвы оказались в сложных условиях постановки бизнеса на паузу. В Москве в отраслях, которые больше всего страдают от негативных последствий, работают более 1 миллиона человек. В основном это сфера услуг, и в некоторых ее секторах падение составило 70-100%. Вирус не считается с границами, и в таких же условиях оказались предприниматели по всему миру", - сказала РИА Новости Минеева.
По ее словам, пандемия серьезно изменила ситуацию в экономике Москвы, которая до этого демонстрировала успешные показатели. "Еще в начале года власти столицы закладывали в бюджет рост в 8%, однако в период ограничительных мер расходы планировались с учетом очевидного падения доходов", - отметила она.
"Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве находится в режиме обратной связи с бизнесом 24/7. Количество обращений от бизнеса в Аппарат постоянно росло: так, в мае поступило 505 обращений, а в апреле - 688, в марте 528. На основе обращений предпринимателей от 30 различных отраслей и видов деятельности всего, в совокупности, было сформировано более 100 инициатив по поддержке бизнеса", - рассказала омбудсмен.
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Чаще всего предприниматели обращались с предложениями по мерам отраслевой поддержки. "Бизнесу, разумеется, потребуется время для восстановления - эксперты предполагают, на это уйдет от нескольких месяцев до года. Здесь сработают принятые четыре пакета мер поддержки и отложенный спрос. Чтобы выйти на траекторию подъема городской экономики после ограничительных мер в результате пандемии, нужно продолжать постоянный живой диалог с бизнес-сообществом", - заключила она.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваЭкономика
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