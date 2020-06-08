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Религия и мировоззрение
2020-06-08T18:46
https://ria.ru/20200608/1572648269.html
Ряховский: коронавирус не одолел христианскую церковь
https://cdn22.img.ria.ru/images/106087/88/1060878857_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e9128af65e7496bd03347ed2348e774c.jpg
РИА Новости

Ряховский: коронавирус не одолел христианскую церковь

18:46 08.06.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСергей Ряховский
Сергей Ряховский
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Коронавирус не одолел христианскую церковь, в том числе потому, что были найдены новые возможности для служения и проповеди, заявил начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – пятидесятников (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.
"Мы нашли новые возможности для служения и для проповеди, интернет наполнился новыми христианскими программами, наши музыканты записывают новые песни, не только богослужения, но даже домашние группы мы научились проводить через интернет. Коронавирус не одолел Церковь, как не одолели ее гонения и другие испытания в прошлом", - говорится в официальном поздравлении епископа Ряховского, опубликованном на сайте РОСХВЕ.
Также епископ поздравил всех христиан с праздником сошествия Святого Духа (день Святой Троицы, или Пятидесятница), который российские пятидесятники отметили накануне.
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский
Вчера, 18:00Религия и мировоззрение
Пятидесятники с 14 июня возобновятбогослужения с прихожанами в Москве
Он пояснил РИА Новости, что день сошествия Святого духа – касается всех христиан, "потому что и католики, и православные верят в стяжание благодатных даров Духа Святого". "Это для нас, прежде всего, великий праздник - день рождения Церкви", - пояснил Ряховский.
Он отметил, что пятидесятники в России встречают праздник Троицы в один день с православными, но это скорее "региональная традиция", а в остальном мире день Святой Троицы отметили неделей раньше. "Для нас не принципиальна точность дат, главное – сущность этого праздника", - добавил он.
Троица, или Пятидесятница - величайший христианский праздник, относится к "двунадесятым" (12-ти главным) церковным праздникам. Отмечается он всегда в 50-й день после Воскресения Христова (Пасхи) - в память сошествия Святого Духа на апостолов. В Евангелии это событие описывается как появление пламени, всполохи которого окружили каждого из апостолов, собравшихся на тот момент в Сионской горнице в Иерусалиме, после чего они обрели "дар языков" - стали говорить на разных, не известных им ранее языках, и таким образом получили возможность проповедовать веру Христову по всему миру.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
7 июня, 14:57Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл поздравил православных с Днем Святой Троицы
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеСергей РяховскийИерусалимОбщество
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