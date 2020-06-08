Ряховский: коронавирус не одолел христианскую церковь

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Коронавирус не одолел христианскую церковь, в том числе потому, что были найдены новые возможности для служения и проповеди, заявил начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – пятидесятников (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.

"Мы нашли новые возможности для служения и для проповеди, интернет наполнился новыми христианскими программами, наши музыканты записывают новые песни, не только богослужения, но даже домашние группы мы научились проводить через интернет. Коронавирус не одолел Церковь, как не одолели ее гонения и другие испытания в прошлом", - говорится в официальном поздравлении епископа Ряховского, опубликованном на сайте РОСХВЕ.

Также епископ поздравил всех христиан с праздником сошествия Святого Духа (день Святой Троицы, или Пятидесятница), который российские пятидесятники отметили накануне.

Он пояснил РИА Новости, что день сошествия Святого духа – касается всех христиан, "потому что и католики, и православные верят в стяжание благодатных даров Духа Святого". "Это для нас, прежде всего, великий праздник - день рождения Церкви", - пояснил Ряховский.

Он отметил, что пятидесятники в России встречают праздник Троицы в один день с православными, но это скорее "региональная традиция", а в остальном мире день Святой Троицы отметили неделей раньше. "Для нас не принципиальна точность дат, главное – сущность этого праздника", - добавил он.