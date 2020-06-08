В ЛНР заявили о 340 нарушениях перемирия силовиками в Донбассе в мае

"За май 2020 года украинские боевики 340 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных минскими соглашениями видов вооружения… Двое мирных граждан погибли и 22 получили ранения, в том числе шесть детей", - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.