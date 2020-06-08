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2020-06-08T18:40
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В ЛНР заявили о 340 нарушениях перемирия силовиками в Донбассе в мае
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РИА Новости

В ЛНР заявили о 340 нарушениях перемирия силовиками в Донбассе в мае

18:40 08.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Двое мирных жителей погибли и двадцать два получили ранения в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках в мае из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в пресс-службе народной милиции ЛНР.
"За май 2020 года украинские боевики 340 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных минскими соглашениями видов вооружения… Двое мирных граждан погибли и 22 получили ранения, в том числе шесть детей", - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.
В народной милиции уточнили, что в результате обстрелов украинских силовиков на территории ЛНР и ДНР было повреждено 105 жилых домов.
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