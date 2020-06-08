В Северной Македонии выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом

БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Власти Власти Северной Македонии отмечают резкий подъем числа зараженных коронавирусом - за последние сутки выявили 127 новых больных, причиной считают несоблюдение ограничений на праздниках, заявило министерство здравоохранения страны.

В понедельник днем минздрав сообщил, что за прошедшие сутки выявлено 127 новых больных. Общее число зараженных с начала пандемии составило 3 152 человека, скончались всего 156 пациентов. Рекорд по числу зараженных за одни сутки был поставлен 5 июня, когда медики выявили 180 инфицированных.

"Происходящее после 26 мая, согласно эпидемиологическим опросам, произошло из-за тотального несоблюдения ограничительных мер, которое ударило по нам бумерангом после Ураза-Байрама и праздничных трапез в этот период", - заявил журналистам глава комиссии по защите от инфекционных заболеваний, доктор Жарко Караджовски.

Ранее министр здравоохранения Венко Филипче признал, что в стране происходит "второй сильный пик" заболеваемости COVID-19. Правительство рассматривает возможность возвращения запрета на движение граждан (комендантского часа) в отдельных муниципалитетах-очагах коронавируса.

В минувшую среду власти Северной Македонии из-за усложнения эпидобстановки уже вводили комендантский час на выходные в нескольких муниципалитетах. Крупнейшими из них были города Куманово, Тетово и Штип. Запрет на передвижение граждан действовал с 21.00 четверга до 5.00 понедельника. Президент Стево Пендаровски 30 мая продлил чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии в середине марта, еще на 14 суток.