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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T18:37
https://ria.ru/20200608/1572647388.html
В Северной Македонии выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/106411/03/1064110309_0:306:3072:2034_1036x0_80_0_0_0cc3ebb99ea396686325d8ba2b855cc5.jpg
РИА Новости

В Северной Македонии выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом

18:37 08.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкопье
Скопье
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Скопье. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Власти Северной Македонии отмечают резкий подъем числа зараженных коронавирусом - за последние сутки выявили 127 новых больных, причиной считают несоблюдение ограничений на праздниках, заявило министерство здравоохранения страны.
В понедельник днем минздрав сообщил, что за прошедшие сутки выявлено 127 новых больных. Общее число зараженных с начала пандемии составило 3 152 человека, скончались всего 156 пациентов. Рекорд по числу зараженных за одни сутки был поставлен 5 июня, когда медики выявили 180 инфицированных.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Происходящее после 26 мая, согласно эпидемиологическим опросам, произошло из-за тотального несоблюдения ограничительных мер, которое ударило по нам бумерангом после Ураза-Байрама и праздничных трапез в этот период", - заявил журналистам глава комиссии по защите от инфекционных заболеваний, доктор Жарко Караджовски.
Ранее министр здравоохранения Венко Филипче признал, что в стране происходит "второй сильный пик" заболеваемости COVID-19. Правительство рассматривает возможность возвращения запрета на движение граждан (комендантского часа) в отдельных муниципалитетах-очагах коронавируса.
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В минувшую среду власти Северной Македонии из-за усложнения эпидобстановки уже вводили комендантский час на выходные в нескольких муниципалитетах. Крупнейшими из них были города Куманово, Тетово и Штип. Запрет на передвижение граждан действовал с 21.00 четверга до 5.00 понедельника. Президент Стево Пендаровски 30 мая продлил чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии в середине марта, еще на 14 суток.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Стево ПендаровскиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСеверная МакедонияВ мире
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