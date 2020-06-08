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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T18:37
https://ria.ru/20200608/1572647358.html
В Ухане рассказали о выявленных бессимптомных носителях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445003_0:0:2736:1540_1036x0_80_0_0_c1528712e871e8df2594a52c3fddfdfa.jpg
РИА Новости

В Ухане рассказали о выявленных бессимптомных носителях коронавируса

18:37 08.06.2020
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© REUTERS / China Daily CDICМедсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
© REUTERS / China Daily CDIC
ПЕКИН, 8 июн – РИА Новости. Выявленные в ходе массового скрининга населения Уханя 300 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19 оказались не контагиозными, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Власти Уханя с 14 мая по 1 июня в рамках массового скрининга населения протестировали более 9,89 миллиона человек и выявили 300 бессимптомных носителей коронавируса.
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Сообщается, что образцы мокроты и мазки из зева этих 300 человек были переданы в Уханьский институт вирусологии для изоляции вируса, однако ни из одного из образцов не удалось получить "живой вирус".
Эксперты считают, что невозможность извлечь вирус свидетельствует о том, что его содержание в образцах низкое или в них нет патогенного "живого" вируса.
Кроме того, анализы на вирусную кислоту образцов, взятых с зубных щеток, стаканов, масок, полотенец и других личных вещей бессимптомных носителей, оказались отрицательными.
Анализы у 1174 лиц, которые имели тесный контакт с бессимптомными носителями, также оказались отрицательными.
"Это означает, что выявленные на данный момент бессимптомные носители не контагиозные", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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1222101
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайУханьВ мире
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