В Ухане рассказали о выявленных бессимптомных носителях коронавируса

Власти Уханя с 14 мая по 1 июня в рамках массового скрининга населения протестировали более 9,89 миллиона человек и выявили 300 бессимптомных носителей коронавируса.
Сообщается, что образцы мокроты и мазки из зева этих 300 человек были переданы в Уханьский институт вирусологии для изоляции вируса, однако ни из одного из образцов не удалось получить "живой вирус".
Эксперты считают, что невозможность извлечь вирус свидетельствует о том, что его содержание в образцах низкое или в них нет патогенного "живого" вируса.
Кроме того, анализы на вирусную кислоту образцов, взятых с зубных щеток, стаканов, масок, полотенец и других личных вещей бессимптомных носителей, оказались отрицательными.
Анализы у 1174 лиц, которые имели тесный контакт с бессимптомными носителями, также оказались отрицательными.
"Это означает, что выявленные на данный момент бессимптомные носители не контагиозные", - говорится в сообщении.
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