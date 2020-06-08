В Ухане рассказали о выявленных бессимптомных носителях коронавируса

Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай

ПЕКИН, 8 июн – РИА Новости. Выявленные в ходе массового скрининга населения Выявленные в ходе массового скрининга населения Уханя 300 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19 оказались не контагиозными, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

Власти Уханя с 14 мая по 1 июня в рамках массового скрининга населения протестировали более 9,89 миллиона человек и выявили 300 бессимптомных носителей коронавируса.

Сообщается, что образцы мокроты и мазки из зева этих 300 человек были переданы в Уханьский институт вирусологии для изоляции вируса, однако ни из одного из образцов не удалось получить "живой вирус".

Эксперты считают, что невозможность извлечь вирус свидетельствует о том, что его содержание в образцах низкое или в них нет патогенного "живого" вируса.

Кроме того, анализы на вирусную кислоту образцов, взятых с зубных щеток, стаканов, масок, полотенец и других личных вещей бессимптомных носителей, оказались отрицательными.

Анализы у 1174 лиц, которые имели тесный контакт с бессимптомными носителями, также оказались отрицательными.

"Это означает, что выявленные на данный момент бессимптомные носители не контагиозные", - говорится в сообщении.