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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T18:33
https://ria.ru/20200608/1572647174.html
В Тунисе отменили комендантский час
https://cdn24.img.ria.ru/images/106631/92/1066319256_0:135:2500:1541_1036x0_80_0_0_a88f31f02807b5a343269b9683ab9c79.jpg
РИА Новости

В Тунисе отменили комендантский час

18:33 08.06.2020
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© Fotolia / luluТунис
Тунис
© Fotolia / lulu
Тунис. Архивное фото
КАИР, 8 июн - РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид распорядился отменить введенный в рамках борьбы с COVID-19 комендантский час начиная с понедельника, сообщила президентская канцелярия.
"Президент Кайс Саид принял решение отменить комендантский час на всей территории республики с понедельника, 8 июня", - говорится в заявлении. Решение принято после консультаций с главами парламента и правительства в связи с "положительными итогами" мер по борьбе с коронавирусом в стране, уточнила канцелярия.
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Премьер-министр страны Ильяс Фахфах заявил 20 мая, что Тунис успешно преодолел вызванный пандемией кризис, а предпринятые правительством меры при поддержке со стороны населения доказали свою эффективность. С 4 июня в стране разрешено передвижение граждан между провинциями. Власти также заявили о намерении открыть все закрытые ранее из-за коронавируса границы страны с 27 июня.
С 4 мая в Тунисе началась поэтапная отмена ограничительных мер в сфере экономики - частично возобновилась работа промышленности, строительства и сферы услуг, функционирование которых было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, а также работа госучреждений. С 13 мая начал действовать сокращенный комендантский час - с 23.00 до 5.00 (1.00-7.00 мск). Министр по вопросам крупных проектов Туниса Любна Жриби заявила, что в случае полного контроля над ситуацией с 14 июня возможно возобновление работы всех секторов экономики.
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С 3 июня в стране не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев инфицирования составляет 1087. Согласно данным минздрава, выздоровели 982 человека, скончались 49, под наблюдением врачей остаются еще 56 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТунис (страна)В мире
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