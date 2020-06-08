Всемирный банк из-за коронавируса ухудшил прогноз по спаду ВВП России

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует спад ВВП России в текущем году на 6% вместо снижения на 1%, которые ожидал в апреле, говорится в прогнозе банка по мировой экономике.
"Экономику России, по прогнозам, в этом году ждет спад на 6%, обусловленный скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть", - говорится в докладе банка.
При этом еще в январе банк прогнозировал рост экономики России в текущем году на 1,6%.
В то же время ВБ ожидает, что российская экономика в 2021 году перейдет к восстановлению, и ее рост составит 2,7%. В апреле банк прогнозировал рост ВВП России в 2021 году на 1,6%, а в январе - 1,8%.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5% (в 2021 году рост может составить 2,8%). По оценкам министерства, ВВП РФ в годовом выражении снизится во втором квартале на 9,5%, в третьем - на 6,3%, в четвертом - на 5,2%. В первом квартале, по предварительным данным Росстата, экономика РФ выросла на 1,6% в годовом исчислении. Банк России, согласно официальному прогнозу, ожидает спада экономики РФ в 2020 году в диапазоне 4-6%.
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