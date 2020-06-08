Всемирный банк из-за коронавируса ухудшил прогноз по спаду ВВП России

При этом еще в январе банк прогнозировал рост экономики России в текущем году на 1,6%.

В то же время ВБ ожидает, что российская экономика в 2021 году перейдет к восстановлению, и ее рост составит 2,7%. В апреле банк прогнозировал рост ВВП России в 2021 году на 1,6%, а в январе - 1,8%.