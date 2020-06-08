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2020-06-08T18:31
https://ria.ru/20200608/1572646143.html
Всемирный банк из-за коронавируса ухудшил прогноз по спаду ВВП России
https://cdn25.img.ria.ru/images/151897/34/1518973412_0:116:3229:1932_1036x0_80_0_0_c9cdf22f49048e4da9c49851d2867fcb.jpg
РИА Новости

Всемирный банк из-за коронавируса ухудшил прогноз по спаду ВВП России

18:31 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует спад ВВП России в текущем году на 6% вместо снижения на 1%, которые ожидал в апреле, говорится в прогнозе банка по мировой экономике.
"Экономику России, по прогнозам, в этом году ждет спад на 6%, обусловленный скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть", - говорится в докладе банка.
При этом еще в январе банк прогнозировал рост экономики России в текущем году на 1,6%.
В то же время ВБ ожидает, что российская экономика в 2021 году перейдет к восстановлению, и ее рост составит 2,7%. В апреле банк прогнозировал рост ВВП России в 2021 году на 1,6%, а в январе - 1,8%.
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Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5% (в 2021 году рост может составить 2,8%). По оценкам министерства, ВВП РФ в годовом выражении снизится во втором квартале на 9,5%, в третьем - на 6,3%, в четвертом - на 5,2%. В первом квартале, по предварительным данным Росстата, экономика РФ выросла на 1,6% в годовом исчислении. Банк России, согласно официальному прогнозу, ожидает спада экономики РФ в 2020 году в диапазоне 4-6%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Всемирный банкЭкономика
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