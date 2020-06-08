В Израиле приостановят снятие ограничений по коронавирусу

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Резкий рост случаев заражения наблюдается в Резкий рост случаев заражения наблюдается в Израиле , в связи с чем приостановлено снятие ряда ограничений, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху

"Мы только завершили заседание кабинета по коронавирусу . Заседание было открыто выступлением экспертов, которые показали нам резкий рост случаев заражения", - сказал Нетаньяху по итогам заседания кабинета министров по борьбе с коронавирусом.

"Мы прекратили все меры по снятию ограничений, которые мы планировали предпринять в ближайшие дни. Мы это перепроверим на следующей неделе. Одно исключение - залы торжеств, мы позволим им работать согласно директивам министерства здравоохранения", - добавил глава правительства.

В Израиле в конце мая начали выявлять новые случаи заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин. Более 13,7 тысячи школьников и учителей находятся в изоляции.

Ранее в стране были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны. При этом 14 июня ожидалось открытие театров, концертных залов и других культурных учреждений.