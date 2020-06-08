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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T18:31
https://ria.ru/20200608/1572646040.html
В Израиле приостановят снятие ограничений по коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050010_0:307:2907:1942_1036x0_80_0_0_12f1fe3994a4d7004dada22683e19bad.jpg
РИА Новости

В Израиле приостановят снятие ограничений по коронавирусу

18:31 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Резкий рост случаев заражения наблюдается в Израиле, в связи с чем приостановлено снятие ряда ограничений, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Мы только завершили заседание кабинета по коронавирусу. Заседание было открыто выступлением экспертов, которые показали нам резкий рост случаев заражения", - сказал Нетаньяху по итогам заседания кабинета министров по борьбе с коронавирусом.
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"Мы прекратили все меры по снятию ограничений, которые мы планировали предпринять в ближайшие дни. Мы это перепроверим на следующей неделе. Одно исключение - залы торжеств, мы позволим им работать согласно директивам министерства здравоохранения", - добавил глава правительства.
В Израиле в конце мая начали выявлять новые случаи заболевания, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин. Более 13,7 тысячи школьников и учителей находятся в изоляции.
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Ранее в стране были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны. При этом 14 июня ожидалось открытие театров, концертных залов и других культурных учреждений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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