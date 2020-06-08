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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T18:57
https://ria.ru/20200608/1572645911.html
Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики
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РИА Новости

Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

18:30 08.06.2020 (обновлено: 18:57 08.06.2020)
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© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© Фото : World Bank Photo Collection
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.

"Пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономику планеты ждет сжатие на 5,2 процента. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года".

Всемирный банк
При этом в 2021 году ожидается восстановление — рост мирового ВВП составит 4,2 процента, а не 2,6 процента, как ожидалось в январе.
В том числе банк ожидает падения совокупного ВВП стран с развитой экономикой по итогам текущего года на семь процентов, а в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах — на 2,5 процента, и это первая "всеобъемлющая рецессия в этой группе стран как минимум за 60 лет".
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Аналитики полагают, что сложнее всего придется тем странам, где заболевание распространялось особенно сильно, а также тем, что серьезно зависят от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.

"Нынешние события уже вызвали беспрецедентный по стремительности и резкости пересмотр прогнозов роста мировой экономики в сторону понижения. Судя по опыту прошлого, нам, возможно, еще предстоит пересмотреть прогнозы роста в сторону дальнейшего понижения, а это подразумевает, что директивным органам, возможно, надо быть готовыми принять дополнительные меры стимулирования деловой активности", — заявил директор департамента изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе.

ВВП России, по прогнозу Всемирного банка, в 2020 году снизится на шесть процентов. Эксперты поясняют, что это вызвано скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть.
К восстановлению российская экономика, по прогнозу, перейдет уже в 2021 году.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Всемирный банкЭкономика
Популярные комментарии
Иными словами, надутый волками Уолл-Стрит гигантский пузырь мировой экономики сдуется до чуть более реальных размеров, но так и останется перекачен.
8 июня, 19:13
Naum Vygodsky
1710002
Крисиз мировой капиталалистической системы начавшийся ещё в 2008 будет только ускорятся и все ничем хорошем не закончится. Так зачем же нужна рыночная экономика господа?
8 июня, 19:50
ccomissarkattani
1420000
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