Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

"Пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономику планеты ждет сжатие на 5,2 процента. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года".
"Нынешние события уже вызвали беспрецедентный по стремительности и резкости пересмотр прогнозов роста мировой экономики в сторону понижения. Судя по опыту прошлого, нам, возможно, еще предстоит пересмотреть прогнозы роста в сторону дальнейшего понижения, а это подразумевает, что директивным органам, возможно, надо быть готовыми принять дополнительные меры стимулирования деловой активности", — заявил директор департамента изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе.