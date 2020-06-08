Путин согласился поддержать территорию Заонежья в Карелии

"Туристический потенциал Карелии очень большой. Это замечательная, красивая земля - более 60 тысяч озёр и 27 тысяч рек", - сказал президент в ответ на просьбу.

"Нужно это поддержать. Я ознакомился и с вашими обращениями письменными, они соответствующее получат развитие, будут даны соответствующие поручения коллегам в правительство. А в администрации (президента - ред.) вам будет сказано, куда они ушли, чтобы вы могли потом в правительстве поработать с этими вашими обращениями", - заявил Путин.