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Путин согласился поддержать территорию Заонежья в Карелии
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РИА Новости

Путин согласился поддержать территорию Заонежья в Карелии

18:28 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что территорию Заонежья в Карелии нужно поддержать, чтобы она стала важным центром этнографического туризма.
Во время встречи президента с главой Карелии Артуром Парфенчиковым прозвучала просьба сделать важным центром этнографического туризма территорию Заонежья в Карелии.
"Туристический потенциал Карелии очень большой. Это замечательная, красивая земля - более 60 тысяч озёр и 27 тысяч рек", - сказал президент в ответ на просьбу.
Он напомнил, что Ладожское и Онежское озера - крупнейшие в Европе. Глава государства отметил привлекательность объектов всемирного наследия - Кижи и Валаама.
"Нужно это поддержать. Я ознакомился и с вашими обращениями письменными, они соответствующее получат развитие, будут даны соответствующие поручения коллегам в правительство. А в администрации (президента - ред.) вам будет сказано, куда они ушли, чтобы вы могли потом в правительстве поработать с этими вашими обращениями", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
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КижиАртур ПарфенчиковВладимир ПутинЕвропаВалаамОбщество
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