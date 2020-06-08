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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T18:26
https://ria.ru/20200608/1572645727.html
В Пермском крае выявили вспышку коронавируса в психиатрической больнице
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_8cc8c430dbd5e1d6d34a51d3e63797c3.jpg
РИА Новости

В Пермском крае выявили вспышку коронавируса в психиатрической больнице

18:26 08.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ПЕРМЬ, 8 июн - РИА Новости. Вспышка COVID-19 произошла в психиатрической больнице в Пермском крае, заболели шесть пациентов и медик, после чего четыре отделения клиники закрыли на прием и перевод пациентов, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"Четыре отделения психиатрической больницы закрыты на прием и перевод пациентов. Из них три - на Банной горе и одно - на улице Революции. У шести пациентов лечебного учреждения выявлен коронавирус. COVID-19 заболел также один из медиков", - говорится в сообщении.
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По информации краевого минздрава, заболевшие пациенты между собой не общались. Они переведены в специализированные медучреждения Перми. Медработник с COVID-19 лечится дома, он не имеет симптомов заболевания.
"Более 20 контактных медицинских сотрудников находятся в обсервации на территории больницы. По всем случаям выявления заболевания у пациентов и сотрудника сейчас проводятся эпидемиологические расследования", - пояснили в ведомстве.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время пандемии коронавирус был выявлен у 2202 человек, в том числе 67 за последние сутки, выздоровел 1241 пациент, 69 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,9 тысячи пермяков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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