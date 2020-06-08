В Пермском крае выявили вспышку коронавируса в психиатрической больнице

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

ПЕРМЬ, 8 июн - РИА Новости. Вспышка COVID-19 произошла в психиатрической больнице в Вспышка COVID-19 произошла в психиатрической больнице в Пермском крае , заболели шесть пациентов и медик, после чего четыре отделения клиники закрыли на прием и перевод пациентов, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.

"Четыре отделения психиатрической больницы закрыты на прием и перевод пациентов. Из них три - на Банной горе и одно - на улице Революции. У шести пациентов лечебного учреждения выявлен коронавирус. COVID-19 заболел также один из медиков", - говорится в сообщении.

По информации краевого минздрава, заболевшие пациенты между собой не общались. Они переведены в специализированные медучреждения Перми . Медработник с COVID-19 лечится дома, он не имеет симптомов заболевания.

"Более 20 контактных медицинских сотрудников находятся в обсервации на территории больницы. По всем случаям выявления заболевания у пациентов и сотрудника сейчас проводятся эпидемиологические расследования", - пояснили в ведомстве.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время пандемии коронавирус был выявлен у 2202 человек, в том числе 67 за последние сутки, выздоровел 1241 пациент, 69 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,9 тысячи пермяков.