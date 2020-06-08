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2020-06-08T18:25
https://ria.ru/20200608/1572645628.html
Пермские власти отреагировали на видео с ползущей в магазин пенсионеркой
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РИА Новости

Пермские власти отреагировали на видео с ползущей в магазин пенсионеркой

18:25 08.06.2020
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ПЕРМЬ, 8 июн - РИА Новости. Парализованная пенсионерка в Пермском крае, которая ползком добиралась до магазина, отказалась от помощи социальных служб, ей помогают родственники и соседи, сообщили РИА Новости в администрации Чайковского городского округа.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором частично парализованная женщина пенсионного возраста с сумкой ползет по тротуару в магазин. Ролик снят в Чайковском городском округе Пермского края.
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"Пенсионерка парализована, она находится на контроле соцслужб. Женщине накануне еще раз была предложена услуга доставки продуктов, но она отказалась. Продукты ей покупают брат и соседка. Для перемещений она имеет инвалидную коляску, но не всегда ею пользуется. От помощи сотрудников соцзащиты по уборке квартиры жительница также отказалась. От этих бесплатно оказываемых услуг она отказывалась и ранее, ссылаясь на наличие родственников", — пояснили в администрации.
По словам представителя мэрии, женщина-инвалид объяснила сотрудникам соцзащиты и администрации свой выход на улице, где ее снял на видео прохожий, тем, что устала находиться дома, захотела попасть в магазин и подышать воздухом.
"Женщину удалось уговорить лечь в ближайшее время на медобследование в отделение при городской больнице. В 2019 году от плановой госпитализации, полагающейся инвалидам, она отказалась", — указала собеседница.
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