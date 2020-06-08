Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T18:22
https://ria.ru/20200608/1572645474.html
В Карелии оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572643211_0:200:3072:1928_1036x0_80_0_0_26958611c5bb0e93ec3dbe1a64686ea9.jpg
РИА Новости

В Карелии оценили ситуацию с распространением коронавируса

18:23 08.06.2020
186
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Снятие большинства ограничений, введенных в Карелии из-за распространения коронавирусной инфекции, не повлияло на эпидемиологическую ситуацию в регионе, сообщил глава региона Артур Парфенчиков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
В ходе встречи глава государства поинтересовался, как повлияло снятие ряда ограничений, введенных в республике из-за коронавируса, на эпидемиологическую ситуацию, не ухудшилась ли она. Как сообщалось ранее, в Карелии возобновил работу общественный транспорт, возобновилось оказание плановой медицинской помощи, открылись религиозные объекты и организации общественного питания, непродовольственные магазины.
"Мы внимательно, конечно, анализируем все результаты эпидрасследований, которые выявляют очаги наших инфекций. По нашему мнению, согласованному с Роспотребнадзором, разовое открытие всех непродовольственных объектов, в том числе и в торговых центрах, оно, в принципе, не повлекло (ухудшения эпидемиологической ситуации - ред.), мы видим, что динамики здесь нет", - сказал Парфенчиков.
По состоянию на 8 июня в Карелии выявлены 656 случаев коронавирусной инфекции (+23 за сутки). За все время выздоровели 246 человек, трое скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Артур ПарфенчиковВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Инспектор ДПС останавливает машину для проверки пропуска
Карелия отменит пропускной режим с 8 июня
Машина скорой помощи
В Карелии число заразившихся коронавирусом вахтовиков на ГЭС достигло 71
Государственный историко-архитектурный музей-заповедник Кижи
Музей-заповедник "Кижи" может возобновить прием туристов с 15 июня
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев проведет совещание по безопасности в регионах СЗФО
Медик в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
От коронавируса за сутки выздоровели 46 российских военных
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции стало расти число заболевших COVID-19
Медицинские маски
Ученые подтвердили, что ношение масок замедляет распространение COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Путин попросил главу Карелии поддержать социально ориентированные НКО
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
В Израиле приостановят снятие ограничений по коронавирусу
Автомобили скорой помощи в Италии
В Италии число заразившихся коронавирусом достигло 235 278
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк из-за коронавируса ухудшил прогноз по спаду ВВП России
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В США за сутки выявили свыше 22 тысяч случаев коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Путин согласился поддержать территорию Заонежья в Карелии
Упаковка противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
В Японии продлили испытания препарата от коронавируса
Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
В Ухане рассказали о выявленных бессимптомных носителях коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41В США умерла певица Бонни Поинтер
07:34В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
Лента новостейМолния