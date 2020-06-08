В Карелии оценили ситуацию с распространением коронавируса

В ходе встречи глава государства поинтересовался, как повлияло снятие ряда ограничений, введенных в республике из-за коронавируса, на эпидемиологическую ситуацию, не ухудшилась ли она. Как сообщалось ранее, в Карелии возобновил работу общественный транспорт, возобновилось оказание плановой медицинской помощи, открылись религиозные объекты и организации общественного питания, непродовольственные магазины.