В Карелии оценили ситуацию с распространением коронавируса

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Снятие большинства ограничений, введенных в Карелии из-за распространения коронавирусной инфекции, не повлияло на эпидемиологическую ситуацию в регионе, сообщил глава региона Артур Парфенчиков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
В ходе встречи глава государства поинтересовался, как повлияло снятие ряда ограничений, введенных в республике из-за коронавируса, на эпидемиологическую ситуацию, не ухудшилась ли она. Как сообщалось ранее, в Карелии возобновил работу общественный транспорт, возобновилось оказание плановой медицинской помощи, открылись религиозные объекты и организации общественного питания, непродовольственные магазины.
"Мы внимательно, конечно, анализируем все результаты эпидрасследований, которые выявляют очаги наших инфекций. По нашему мнению, согласованному с Роспотребнадзором, разовое открытие всех непродовольственных объектов, в том числе и в торговых центрах, оно, в принципе, не повлекло (ухудшения эпидемиологической ситуации - ред.), мы видим, что динамики здесь нет", - сказал Парфенчиков.
По состоянию на 8 июня в Карелии выявлены 656 случаев коронавирусной инфекции (+23 за сутки). За все время выздоровели 246 человек, трое скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.