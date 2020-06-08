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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T18:22
https://ria.ru/20200608/1572645408.html
Ученые подтвердили, что ношение масок замедляет распространение COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572194897_0:29:1501:873_1036x0_80_0_0_b6fad40bfeeda039e5c0af2bff817b7c.jpg
РИА Новости

Ученые подтвердили, что ношение масок замедляет распространение COVID-19

18:22 08.06.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ученые из четырех университетов, в том числе Университета Южной Дании и Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга, пришли к выводу, что ношение защитных масок действительно замедляет распространение коронавируса.
В рамках исследования, результаты которого опубликованы на сайте университета в Майнце, ученые сравнили распространение коронавируса в городе Йена (немецкая федеральная земля Тюрингия) с ситуацией в группе, где ношение масок стало обязательным сравнительно позже.
Отмечается, что выявлен "значительный разрыв между числом случаев (заражения коронавирусом - ред.) в Йене и в группе сравнения, где ношение масок не являлось обязательным". Через 20 дней после введения масочного режима в Йене число случаев COVID-19 там возросло со 142 до 158 (прирост на 16), в то время как в группе сравнения число инфицированных увеличилось со 143 до 205 (прирост на 62).
На втором этапе исследователи сравнили распространение коронавируса в городах и районах, в которых масочный режим ввели до 22 апреля, с тем, как развивалась ситуация в регионах, где ношение масок стало обязательным с 27 апреля или позже. Также были выявлены существенные различия.
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"Подводя итог, введение режима обязательного ношения масок... способствовало замедлению распространения COVID-19", - резюмируют авторы исследования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВ мире
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