Ученые подтвердили, что ношение масок замедляет распространение COVID-19

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ученые из четырех университетов, в том числе Университета Южной Дании и Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга, пришли к выводу, что ношение защитных масок действительно замедляет распространение коронавируса.
Отмечается, что выявлен "значительный разрыв между числом случаев (заражения коронавирусом - ред.) в Йене и в группе сравнения, где ношение масок не являлось обязательным". Через 20 дней после введения масочного режима в Йене число случаев COVID-19 там возросло со 142 до 158 (прирост на 16), в то время как в группе сравнения число инфицированных увеличилось со 143 до 205 (прирост на 62).
На втором этапе исследователи сравнили распространение коронавируса в городах и районах, в которых масочный режим ввели до 22 апреля, с тем, как развивалась ситуация в регионах, где ношение масок стало обязательным с 27 апреля или позже. Также были выявлены существенные различия.
"Подводя итог, введение режима обязательного ношения масок... способствовало замедлению распространения COVID-19", - резюмируют авторы исследования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
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