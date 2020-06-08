Ученые подтвердили, что ношение масок замедляет распространение COVID-19

Отмечается, что выявлен "значительный разрыв между числом случаев (заражения коронавирусом - ред.) в Йене и в группе сравнения, где ношение масок не являлось обязательным". Через 20 дней после введения масочного режима в Йене число случаев COVID-19 там возросло со 142 до 158 (прирост на 16), в то время как в группе сравнения число инфицированных увеличилось со 143 до 205 (прирост на 62).