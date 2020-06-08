Путин поручил повысить минимальное пособие по безработице

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.

Выплата составит 4500 рублей, она продлена еще на три месяца начиная с мая.

Кроме того, безработные опекуны будут получат 3000 рублей на каждого ребенка.

Для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело, пособие будет максимальным.

Что еще поручил президент

Глава государства также поручил правительству улучшить работу службы занятости населения. В частности, необходимо повысить качество услуг по трудоустройству, разрешить предоставлять их в том числе в электронной форме через базу вакансий "Работа в России".

О проделанной работе премьер Михаил Мишустин доложит президенту до 10 июня.

Правительство также должно проработать вопрос по созданию единой информационной платформы по поиску работы. Об этом Мишустин отчитается до 1 июля.

Внимание к удаленной работе

Помимо этого Путин поручил уточнить трудовое законодательство в вопросах удаленной работы и внедрения цифровых технологий. Доклад на эту тему ожидается до 20 декабря.