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2020-06-08T19:34
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Путин поручил повысить минимальное пособие по безработице
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РИА Новости

Путин поручил повысить минимальное пособие по безработице

18:21 08.06.2020 (обновлено: 19:34 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Выплата составит 4500 рублей, она продлена еще на три месяца начиная с мая.
Кроме того, безработные опекуны будут получат 3000 рублей на каждого ребенка.
Для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело, пособие будет максимальным.
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Что еще поручил президент

Глава государства также поручил правительству улучшить работу службы занятости населения. В частности, необходимо повысить качество услуг по трудоустройству, разрешить предоставлять их в том числе в электронной форме через базу вакансий "Работа в России".
О проделанной работе премьер Михаил Мишустин доложит президенту до 10 июня.
Правительство также должно проработать вопрос по созданию единой информационной платформы по поиску работы. Об этом Мишустин отчитается до 1 июля.
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Внимание к удаленной работе

Помимо этого Путин поручил уточнить трудовое законодательство в вопросах удаленной работы и внедрения цифровых технологий. Доклад на эту тему ожидается до 20 декабря.
В свою очередь, Минтруд совместно с Минобрнауки, Минфином и региональными властями займется помощью в трудоустройстве выпускников вузов этого года. О результатах работы доложат главы министерств и регионов до 1 августа.
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Коронавирус в РоссииМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Толку эти пособия увеличивать? Недавно зашел в магазины, цены поднялись просто ужас. Вот так постоянно происходит.
8 июня, 19:00
Infectant
3100101
Спасибо за подачку, даже на кварплату не хватит...
8 июня, 19:06
Георгий Свистоплясов
2720103
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