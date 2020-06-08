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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T18:18
https://ria.ru/20200608/1572645203.html
Генпрокуратура выявила нарушения при выплатах врачам в КЧР
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572408258_0:0:2503:1408_1036x0_80_0_0_b31b11aa7ffefa63f4dca82be527aa1e.jpg
РИА Новости

Генпрокуратура выявила нарушения при выплатах врачам в КЧР

18:18 08.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура России обнаружила нарушения при начислении врачам Карачаево-Черкесии стимулирующих выплат за работу в условиях распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова его заместителем Андреем Кикотем с выездом на место проведена проверка соблюдения прав граждан и медицинских работников в условиях распространения коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесской Республике. Надзорными мероприятиями, которые проводились в течение недели, охвачены все медицинские учреждения, оказывающие помощь больным COVID-19.
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"В ходе проверок работники аппарата республиканской прокуратуры, прокуратур городов и районов опросили более 9,5 тысячи медицинских работников. Выявлено значительное количество нарушений, в числе которых – непредоставление стимулирующих выплат, их неверный расчет, неправомерное удержание налога", - говорится в сообщении
В итоге прокуроры внесли более 20 представлений, в том числе в правительство КЧР, региональные управления Роспотребнадзора и Росздравнадзора, Государственную инспекцию труда. Кроме того, опротестованы пять незаконных правовых актов медицинских учреждений.
После вмешательства прокуроров причитающиеся работникам медучреждений выплаты уже начислены, а также возвращены удержанные в качестве налога денежные средства. В результате 158 работников получили положенные им выплаты, отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаИгорь КрасновКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Генеральная прокуратура РФОбщество
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