Генпрокуратура выявила нарушения при выплатах врачам в КЧР

На портале Госуслуг появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат

На портале Госуслуг появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат

"В ходе проверок работники аппарата республиканской прокуратуры, прокуратур городов и районов опросили более 9,5 тысячи медицинских работников. Выявлено значительное количество нарушений, в числе которых – непредоставление стимулирующих выплат, их неверный расчет, неправомерное удержание налога", - говорится в сообщении

После вмешательства прокуроров причитающиеся работникам медучреждений выплаты уже начислены, а также возвращены удержанные в качестве налога денежные средства. В результате 158 работников получили положенные им выплаты, отмечается в сообщении.