Генпрокуратура выявила нарушения при выплатах врачам в КЧР

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура России обнаружила нарушения при начислении врачам Карачаево-Черкесии стимулирующих выплат за работу в условиях распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова его заместителем Андреем Кикотем с выездом на место проведена проверка соблюдения прав граждан и медицинских работников в условиях распространения коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесской Республике. Надзорными мероприятиями, которые проводились в течение недели, охвачены все медицинские учреждения, оказывающие помощь больным COVID-19.
"В ходе проверок работники аппарата республиканской прокуратуры, прокуратур городов и районов опросили более 9,5 тысячи медицинских работников. Выявлено значительное количество нарушений, в числе которых – непредоставление стимулирующих выплат, их неверный расчет, неправомерное удержание налога", - говорится в сообщении
В итоге прокуроры внесли более 20 представлений, в том числе в правительство КЧР, региональные управления Роспотребнадзора и Росздравнадзора, Государственную инспекцию труда. Кроме того, опротестованы пять незаконных правовых актов медицинских учреждений.
После вмешательства прокуроров причитающиеся работникам медучреждений выплаты уже начислены, а также возвращены удержанные в качестве налога денежные средства. В результате 158 работников получили положенные им выплаты, отмечается в сообщении.
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