В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на голосовании

"Цифра финальная у нас будет известная перед самим голосованием. Мы принимаем предложения по наблюдателям фактически до самого последнего момента. Мы заканчиваем это делать за день до начала голосования. На данный момент у нас только от регионов более 200 тысяч наблюдателей подали документы в соответствии с положением", - рассказал Григорьев.