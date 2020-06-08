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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-08T18:14
https://ria.ru/20200608/1572645023.html
В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на голосовании
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1036x0_80_0_0_84062135f488a88d667146a7328d3d50.jpg
РИА Новости

В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на голосовании

18:14 08.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ приняла уже более 200 тысяч заявок от потенциальных общественных наблюдателей на голосовании по поправкам в конституцию, сбор документов прекратится за день до голосования, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Цифра финальная у нас будет известная перед самим голосованием. Мы принимаем предложения по наблюдателям фактически до самого последнего момента. Мы заканчиваем это делать за день до начала голосования. На данный момент у нас только от регионов более 200 тысяч наблюдателей подали документы в соответствии с положением", - рассказал Григорьев.
Всего, по словам Григорьева, ОП РФ рассчитывает на более 500 тысяч наблюдателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Конституция РФ
Вчера, 15:24Голосование по поправкам в Конституцию
В Москве проведут онлайн-подготовку наблюдателей к голосованию
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Голосование по поправкам в КонституциюМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Владимир ПутинПолитика
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