В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на голосовании

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ приняла уже более 200 тысяч заявок от потенциальных общественных наблюдателей на голосовании по поправкам в конституцию, сбор документов прекратится за день до голосования, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Цифра финальная у нас будет известная перед самим голосованием. Мы принимаем предложения по наблюдателям фактически до самого последнего момента. Мы заканчиваем это делать за день до начала голосования. На данный момент у нас только от регионов более 200 тысяч наблюдателей подали документы в соответствии с положением", - рассказал Григорьев.
Всего, по словам Григорьева, ОП РФ рассчитывает на более 500 тысяч наблюдателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.