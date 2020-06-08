Заседания правительства Латвии будут проходить удаленно

РИГА, 8 июн – РИА Новости. Заседания правительства Латвии и после отмены чрезвычайной ситуации будут проходить удаленно, говорится в пресс-релизе бюро премьер-министра Кришьяниса Кариньша.
В связи с пандемией COVID-19 с 17 марта в Латвии вступил в силу режим чрезвычайной ситуации. Правительство постановило отменить режим ЧС 9 июня, оставив ряд ограничений.
"Вирус COVID-19 никуда не исчез, поэтому заседания правительства и после 9 июня будут проводиться удаленно", - сказано в релизе.
С начала пандемии COVID-19 в Латвии проведено 118 322 теста, заболевание выявлено у 1088 человек, умерли 26 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.