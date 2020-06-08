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2020-06-08T18:12
https://ria.ru/20200608/1572644875.html
Заседания правительства Латвии будут проходить удаленно
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РИА Новости

Заседания правительства Латвии будут проходить удаленно

18:12 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Архивное фото
РИГА, 8 июн – РИА Новости. Заседания правительства Латвии и после отмены чрезвычайной ситуации будут проходить удаленно, говорится в пресс-релизе бюро премьер-министра Кришьяниса Кариньша.
В связи с пандемией COVID-19 с 17 марта в Латвии вступил в силу режим чрезвычайной ситуации. Правительство постановило отменить режим ЧС 9 июня, оставив ряд ограничений.
"Вирус COVID-19 никуда не исчез, поэтому заседания правительства и после 9 июня будут проводиться удаленно", - сказано в релизе.
С начала пандемии COVID-19 в Латвии проведено 118 322 теста, заболевание выявлено у 1088 человек, умерли 26 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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