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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T18:08
https://ria.ru/20200608/1572644775.html
В Азербайджане число жертв коронавируса возросло до 93
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число жертв коронавируса возросло до 93

18:08 08.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки выросло на 323 и достигло 7876, умерли еще пять человек, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине.
В воскресенье оперштаб сообщал о 7553 зафиксированных случаях коронавируса в республике, 88 из которых стали летальными.
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Скорость распространения нового коронавируса
"В Азербайджане выявлено еще 323 случая заражения коронавирусом, 228 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 7876 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 4377 человека вылечились, 93 скончались, 3406 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 69 из них оценивается как тяжелое, 80 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в пресс-релизе штаба.
С начала пандемии проведен 343 391 тест на коронавирус.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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