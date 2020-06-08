В Азербайджане число жертв коронавируса возросло до 93

В воскресенье оперштаб сообщал о 7553 зафиксированных случаях коронавируса в республике, 88 из которых стали летальными.

"В Азербайджане выявлено еще 323 случая заражения коронавирусом, 228 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 7876 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 4377 человека вылечились, 93 скончались, 3406 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 69 из них оценивается как тяжелое, 80 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в пресс-релизе штаба.