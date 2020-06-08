В Азербайджане число жертв коронавируса возросло до 93

БАКУ, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки выросло на 323 и достигло 7876, умерли еще пять человек, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине.
В воскресенье оперштаб сообщал о 7553 зафиксированных случаях коронавируса в республике, 88 из которых стали летальными.
"В Азербайджане выявлено еще 323 случая заражения коронавирусом, 228 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 7876 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 4377 человека вылечились, 93 скончались, 3406 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 69 из них оценивается как тяжелое, 80 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в пресс-релизе штаба.
С начала пандемии проведен 343 391 тест на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.