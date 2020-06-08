Краснодарский край планирует оказаться в пятерке лидеров по экспорту

КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Краснодарский край планирует оказаться в пятерке российских регионов-лидеров по экспорту, на фоне влияния пандемии на товарооборот в мире власти региона хотели бы выстроить стратегию продажи товаров в другие страны и заполнять ниши своей продукцией, сообщают краевые власти.

По данным руководства региона, сегодня Кубань находится в десятке российских субъектов по объему экспорта. В 2015 году край находился на 17-м месте в стране, по итогам 2019 года – на 7-м. "Мы можем быть и в пятерке. Пандемия повлияла на товарооборот в мире, и сейчас особенно важно выстроить стратегию продажи товаров в другие страны, заполнять ниши своей продукцией", - отметил глава края Вениамин Кондратьев , слова которого приводит пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что план по аграрному экспорту за первый квартал текущего года уже перевыполнен на 40%. "Существенно выросли поставки сахара и масложировой продукции. В рамках национального проекта в этом году поставки продукции АПК составят 2,5 миллиарда долларов США", - пояснили в администрации края.

По словам губернатора, возможности агропромышленного комплекса региона позволяют это сделать. "Мы должны показать, что на поддержку края могут рассчитывать не только крупные предприятия, но и фермеры. Они могут производить экспортно-ориентированные товары", – заявил губернатор в понедельник на совещании по стратегии развития поставок кубанской несырьевой неэнергетической продукции в зарубежные страны.

Как добавил глава края, сегодня акцент нужно сделать в том числе на увеличение поставок продукции из рапса. По его данным, это востребованная в странах Европы культура, но Кубань занимает только 10% в общероссийском объеме экспорта. Вице-губернатор Андрей Коробка уточнил, что совместно с минсельхозом РФ проработана программа поддержки производства масличных культур: аграрии смогут получать кредиты под 3% годовых при условии, что будут выходить с этой продукцией на экспорт. В регионе уже наращиваются площади посева рапса.