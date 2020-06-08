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Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
2020-06-08T18:06
https://ria.ru/20200608/1572644724.html
Краснодарский край планирует оказаться в пятерке лидеров по экспорту
https://cdn21.img.ria.ru/images/155564/58/1555645826_0:90:3012:1784_1036x0_80_0_0_bf82881936921740cc329634bbc440a2.jpg
РИА Новости

Краснодарский край планирует оказаться в пятерке лидеров по экспорту

18:06 08.06.2020
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Краснодарский край планирует оказаться в пятерке российских регионов-лидеров по экспорту, на фоне влияния пандемии на товарооборот в мире власти региона хотели бы выстроить стратегию продажи товаров в другие страны и заполнять ниши своей продукцией, сообщают краевые власти.
По данным руководства региона, сегодня Кубань находится в десятке российских субъектов по объему экспорта. В 2015 году край находился на 17-м месте в стране, по итогам 2019 года – на 7-м. "Мы можем быть и в пятерке. Пандемия повлияла на товарооборот в мире, и сейчас особенно важно выстроить стратегию продажи товаров в другие страны, заполнять ниши своей продукцией", - отметил глава края Вениамин Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба администрации региона.
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Уточняется, что план по аграрному экспорту за первый квартал текущего года уже перевыполнен на 40%. "Существенно выросли поставки сахара и масложировой продукции. В рамках национального проекта в этом году поставки продукции АПК составят 2,5 миллиарда долларов США", - пояснили в администрации края.
По словам губернатора, возможности агропромышленного комплекса региона позволяют это сделать. "Мы должны показать, что на поддержку края могут рассчитывать не только крупные предприятия, но и фермеры. Они могут производить экспортно-ориентированные товары", – заявил губернатор в понедельник на совещании по стратегии развития поставок кубанской несырьевой неэнергетической продукции в зарубежные страны.
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Как добавил глава края, сегодня акцент нужно сделать в том числе на увеличение поставок продукции из рапса. По его данным, это востребованная в странах Европы культура, но Кубань занимает только 10% в общероссийском объеме экспорта. Вице-губернатор Андрей Коробка уточнил, что совместно с минсельхозом РФ проработана программа поддержки производства масличных культур: аграрии смогут получать кредиты под 3% годовых при условии, что будут выходить с этой продукцией на экспорт. В регионе уже наращиваются площади посева рапса.
Как сообщалось ранее, в Краснодарском крае работает региональный центр координации поддержки экспорта. Организация оказывает информационно-аналитическую, консультационную помощь малому и среднему бизнесу края в сфере внешнеэкономической деятельности, содействует выходу на иностранные рынки. Также центр организует различные обучающие программы, выездные и зарубежные мероприятия, координирует региональные программы поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере экспорта.
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Краснодарский крайАндрей КоробкаВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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