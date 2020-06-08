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2020-06-08T18:02
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Подписаны ключевые договоры по строительству комплекса в Усть-Луге
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РИА Новости

Подписаны ключевые договоры по строительству комплекса в Усть-Луге

18:02 08.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома
Логотип Газпрома
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подписаны ключевые договоры в рамках проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, говорится в релизе "Газпрома".
"Сегодня в Санкт-Петербурге в рамках реализации проекта по созданию в Ленинградской области комплекса переработки этансодержащего газа (включающего интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа, а также газохимический комплекс) подписан ряд ключевых договоров", - сообщил "Газпром".
В частности, "Газпром" и "Русхимальянс" (оператор проекта) заключили 20-летние договоры на поставку сырьевого и товарного газа. Таким образом, сырьевое обеспечение интегрированного комплекса гарантировано на длительную перспективу, отмечает "Газпром". Согласно договору, компания будет поставлять "Русхимальянсу" 45 миллиардов кубометров этансодержащего газа в год. Газ, оставшийся после переработки и производства СПГ, будет поставляться в газотранспортную систему "Газпрома" в объеме около 18 миллиардов кубометров в год.
"Подписан также договор между "Русхимальянсом" и ООО "Балтийский Химический Комплекс" (100-процентное дочернее предприятие "Русгаздобычи") на поставку этановой фракции для дальнейшей переработки на технологически связанном с интегрированным комплексом газохимическом предприятии. Срок поставок - 20 лет", - говорится в релизе.
"Русхимальянс" также заключил ЕРС-контракт с АО "НИПИГАЗ" (группа "Сибур") на полный цикл строительства объектов газопереработки и общезаводского хозяйства комплекса. "НИПИГАЗ" обеспечит подготовку рабочей документации, поставку оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
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Усть-ЛугаГазпромСибур ХолдингЭкономика
Популярные комментарии
Ну теперь прорыв будет точно. Просто европа усиленно переходит на убычтоный газ из США, а газпром теряет кучу бабок, будут вводить абонементы на обязательное использование чтобы покрыть убытки за счёт россиян. А вы что думали вам будут газ дешевле чем иностранцам продавать?
8 июня, 23:07
Владимир Врун-гель
13010019
А что, старых пустых трат г-на Миллера показалось недостаточным?
8 июня, 20:07
mmiasnikov
1100015
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