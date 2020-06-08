Подписаны ключевые договоры по строительству комплекса в Усть-Луге

"Сегодня в Санкт-Петербурге в рамках реализации проекта по созданию в Ленинградской области комплекса переработки этансодержащего газа (включающего интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа, а также газохимический комплекс) подписан ряд ключевых договоров", - сообщил "Газпром".

В частности, "Газпром" и "Русхимальянс" (оператор проекта) заключили 20-летние договоры на поставку сырьевого и товарного газа. Таким образом, сырьевое обеспечение интегрированного комплекса гарантировано на длительную перспективу, отмечает "Газпром". Согласно договору, компания будет поставлять "Русхимальянсу" 45 миллиардов кубометров этансодержащего газа в год. Газ, оставшийся после переработки и производства СПГ, будет поставляться в газотранспортную систему "Газпрома" в объеме около 18 миллиардов кубометров в год.