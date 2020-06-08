Путин попросил главу Карелии поддержать социально ориентированные НКО

В понедельник он в режиме видеоконференции провёл встречу с руководителем Карелии. Глава республики рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе и работе, связанной с постепенной отменой введённых из-за эпидемии ограничений.

"Не забывайте про социально ориентированные НКО. Они большую помощь оказывают по стране в целом, надеюсь, у вас в республике тоже работают. Им тоже нужно подставить плечо и поддержать их в их усилиях по нормализации ситуации", - обратился Путин к Парфенчикову.