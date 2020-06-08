В Ростовской области женщина протащила полицейского на двери машины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн – РИА Новости. Правоохранители составили три административных протокола на женщину-водителя, из-за которой полицейский в Правоохранители составили три административных протокола на женщину-водителя, из-за которой полицейский в Ростовской области получил травмы, сообщает ГУМВД России по региону.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором полицейский неоднократно просит девушку выйти из автомобиля с ростовскими номерами. После этого девушка говорит, что она уезжает, и автомобиль несколько метров едет вместе с полицейским на двери.

По информации областного главка МВД России, сотрудник ППС обратил внимание на автомобиль, в салоне которого очень громко работала автомагнитола и нарушала покой граждан в вечернее время.

"Полицейский обратился к гражданке, находящейся за рулем автомобиля, с просьбой заглушить мотор и выключить музыку. Женщина отказалась и начала движение автомобиля, в результате чего сотрудник полиции получил травмы", - говорится в сообщении.