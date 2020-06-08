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2020-06-08T18:43
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В Ростовской области женщина протащила полицейского на двери машины
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РИА Новости

В Ростовской области женщина протащила полицейского на двери машины

18:02 08.06.2020 (обновлено: 18:43 08.06.2020)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн – РИА Новости. Правоохранители составили три административных протокола на женщину-водителя, из-за которой полицейский в Ростовской области получил травмы, сообщает ГУМВД России по региону.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором полицейский неоднократно просит девушку выйти из автомобиля с ростовскими номерами. После этого девушка говорит, что она уезжает, и автомобиль несколько метров едет вместе с полицейским на двери.
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По информации областного главка МВД России, сотрудник ППС обратил внимание на автомобиль, в салоне которого очень громко работала автомагнитола и нарушала покой граждан в вечернее время.
"Полицейский обратился к гражданке, находящейся за рулем автомобиля, с просьбой заглушить мотор и выключить музыку. Женщина отказалась и начала движение автомобиля, в результате чего сотрудник полиции получил травмы", - говорится в сообщении.
Правонарушительница была задержана сотрудниками ДПС. В отношении нее составлены протоколы по статьям "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", "Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого она являлась" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" КоАП.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Ростовская областьПроисшествия
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