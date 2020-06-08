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Религия и мировоззрение
2020-06-08T18:47
https://ria.ru/20200608/1572644512.html
Пятидесятники с 14 июня возобновятбогослужения с прихожанами в Москве
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РИА Новости

Пятидесятники с 14 июня возобновятбогослужения с прихожанами в Москве

18:00 08.06.2020 (обновлено: 18:47 08.06.2020)
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© Фото : пресс-служба POCXBE/Александр ГладиловНачальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский
© Фото : пресс-служба POCXBE/Александр Гладилов
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Церкви Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – пятидесятников (РОСХВЕ) с 14 июня возобновят богослужения с прихожанами на территории храмов в Москве и ряде других городов, заявил РИА Новости начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский, комментируя отмену с 9 июня режима самоизоляции в столице.
"В ближайшее воскресенье мы проведем богослужения офлайн: на территории храмов, на свежем воздухе. А с 23 июня или, возможно, в последнее воскресенье июня – станем проводить в помещении", - сказал Ряховский. Он уточнил, что эти планы касаются Москвы и городов, где "такие послабления, как в Москве, с 9 июня".
При этом все богослужения должны проводиться с соблюдением норм, рекомендованных ранее санитарными властями: маски, разметка на полу, дистанция, обработка рук, санитайзеры. Сейчас богослужения в церквях РОСХВЕ, по его словам, приводятся онлайн.
Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все основные ограничения, введенные из-за коронавируса, при условии сохранения эпидемиологической безопасности будут сняты в июне. С 9 июня в Москве отменяются самоизоляция и пропускной режим.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеСергей РяховскийСергей СобянинМоскваОбщество
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