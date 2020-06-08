Пятидесятники с 14 июня возобновятбогослужения с прихожанами в Москве

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Церкви Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – пятидесятников (РОСХВЕ) с 14 июня возобновят богослужения с прихожанами на территории храмов в Москве и ряде других городов, заявил РИА Новости начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский, комментируя отмену с 9 июня режима самоизоляции в столице.

"В ближайшее воскресенье мы проведем богослужения офлайн: на территории храмов, на свежем воздухе. А с 23 июня или, возможно, в последнее воскресенье июня – станем проводить в помещении", - сказал Ряховский. Он уточнил, что эти планы касаются Москвы и городов, где "такие послабления, как в Москве, с 9 июня".

При этом все богослужения должны проводиться с соблюдением норм, рекомендованных ранее санитарными властями: маски, разметка на полу, дистанция, обработка рук, санитайзеры. Сейчас богослужения в церквях РОСХВЕ, по его словам, приводятся онлайн.