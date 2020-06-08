СК проверяет обстоятельства смерти осужденного в калининградском СИЗО

КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости. Следственное управление СК России по Калининградской области начало проверку по факту смерти осужденного в следственном изоляторе, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
"По факту смерти в следственном изоляторе 31-летнего осужденного следственными органами регионального управления СКР проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства", - сказала Гацко.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело осужденного за кражу мужчины обнаружили в камере в субботу, в СИЗО он поступил днем ранее.