В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области , остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев

Режим повышенной готовности и самоизоляции был введен в регионе 18 марта и позже продлен до 8 июня. По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 7668 случаев заболевания. Вылечились и выписаны из больницы 3273 свердловчан, 43 человека скончались.

"Сегодня я принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров и подписал соответствующий указ. Хочу при этом предостеречь: возобновить работу могут только организации, которые могут обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram

Он подчеркнул, что в магазинах не должны одновременно находиться много людей, необходимо соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения.

"Для остальных сфер (кроме тех, кому было разрешено работать ранее) продолжают действовать ограничительные меры. Указ об их продлении подписан на срок до 15 июня", - добавил глава региона.

По его словам, власти отказались от введения санитарной декларации для организаций, возобновляющих работу. Решения о дополнительных послаблениях или о продлении ограничений примут через неделю.