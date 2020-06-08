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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T17:57
https://ria.ru/20200608/1572644325.html
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569633245_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4bcfec9e6cfe677fd9dc8db8fb0aece5.jpg
РИА Новости

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

17:57 08.06.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевДистанционная разметка в супермаркете
Дистанционная разметка в супермаркете
© РИА Новости / Александр Кряжев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
Режим повышенной готовности и самоизоляции был введен в регионе 18 марта и позже продлен до 8 июня. По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 7668 случаев заболевания. Вылечились и выписаны из больницы 3273 свердловчан, 43 человека скончались.
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"Сегодня я принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров и подписал соответствующий указ. Хочу при этом предостеречь: возобновить работу могут только организации, которые могут обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он подчеркнул, что в магазинах не должны одновременно находиться много людей, необходимо соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения.
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"Для остальных сфер (кроме тех, кому было разрешено работать ранее) продолжают действовать ограничительные меры. Указ об их продлении подписан на срок до 15 июня", - добавил глава региона.
По его словам, власти отказались от введения санитарной декларации для организаций, возобновляющих работу. Решения о дополнительных послаблениях или о продлении ограничений примут через неделю.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
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