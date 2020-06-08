В Карелии число заразившихся коронавирусом вахтовиков на ГЭС достигло 71

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди вахтовиков на стройплощадке Белопорожской ГЭС в Карелии увеличилось до 71, доложил глава республики Артур Парфенчиков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

Ранее сообщалось об очаге коронавирусной инфекции на строительной площадке Белопорожской ГЭС, где были выявлены 49 случаев заражения.

По словам главы Карелии, приняты все необходимые меры для нераспространения инфекции, обследованы все работники, которые находились на стройплощадке.

"По итогам тестирования на сегодняшнее утро положительный результат, к сожалению, имеет 71 человек, отрицательный - у 248. Мы госпитализировали с запасом 94 человека, то есть не только тех, кто показал положительный результат, но и у кого есть признаки любого ОРВИ", - сказал Парфенчиков на встрече с президентом, которая прошла в понедельник в видеоформате.

По его словам, у 18 работников выявлена пневмония, они получают необходимую медпомощь. Остальные работники размещены в обсерваторах либо самоизолированы на территории стройплощадки, где за ними организовано меднаблюдение.

"Поэтому сегодня можно сделать вывод, что очаг в целом локализован. Мы вместе с МЧС проводим дезинфекцию объекта, в ближайшее время будет организована новая вахта, но уже с усиленными мерами контроля за санитарном ситуацией", - сказал глава республики.

Белопорожская гидроэлектростанция (Белопорожские ГЭС-1 и ГЭС-2 малой мощности) входит в Кемский каскад ГЭС. Суммарная мощность Белопорожской ГЭС составит почти 50 МВт.

Проект по строительству малых Белопорожских гидроэлектростанций в Кемском районе Карелии стал первым на территории России, который профинансирован Новым банком развития, созданным странами БРИКС, в проекте также участвуют Евразийский банк развития и Международный инвестиционный банк. Инвесторами в акционерный капитал выступили Российский фонд прямых инвестиций и китайский партнер - компания Sinomec. Общая сумма инвестиций составляет 11,8 миллиарда рублей.

Строительство объекта началось в 2016 году. Здесь применены новейшие технологии, которые повышают срок эксплуатации оборудования и КПД станций. При этом большая часть оборудования, включая турбины и электрогенераторы, производится в России.