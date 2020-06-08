В ПНС Ливии опровергли данные о визите Сарраджа в Россию

КАИР, 8 июн – РИА Новости. Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж не планирует визит в Россию, заявил РИА Новости министр иностранных дел ПНС Ливии Мухаммед Сияла.
В воскресенье телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж в ближайшие часы отправится в Москву.
"У господина Сарраджа нет запланированного визита в Россию", - сказал Сияла.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.