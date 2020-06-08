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2020-06-08T17:56
https://ria.ru/20200608/1572644158.html
В ПНС Ливии опровергли данные о визите Сарраджа в Россию
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РИА Новости

В ПНС Ливии опровергли данные о визите Сарраджа в Россию

17:56 08.06.2020
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© Фото : Виталий ЗайцевГлава ПНС Ливии Файез Саррадж
Глава ПНС Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
Глава ПНС Ливии Файез Саррадж . Архивное фото
КАИР, 8 июн – РИА Новости. Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж не планирует визит в Россию, заявил РИА Новости министр иностранных дел ПНС Ливии Мухаммед Сияла.
В воскресенье телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж в ближайшие часы отправится в Москву.
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"У господина Сарраджа нет запланированного визита в Россию", - сказал Сияла.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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