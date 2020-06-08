Демократы в США предложили законопроект о реформе полиции

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Спикер палаты представителей Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси представила законопроект о широкой реформе полиции США на фоне протестов после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

"Жестокость полиции - это печальное отражение застарелой системы расовой несправедливости в Америке. Справедливости можно достичь только полными, всеобъемлющими действиями, и это мы сегодня и сделаем", - заявила Пелоси на пресс-конференции.

По ее словам, законопроект предполагает "трансформацию путем структурных изменений", увеличит ответственность за злоупотребления и контроль над полицией.

В случае принятия закона он устранит барьеры для уголовного преследования и компенсации за злоупотребления полиции, сняв с нее иммунитет по многим делам, пояснила спикер палаты представителей.

"(Законопроект) приведет к демилитаризации полиции, ограничив передачу военного оружия полиции штата и местной полиции. Он будет бороться с жестокостью полицейских, требуя камеры на теле и на машинах; запретит удушающие приемы и обыски без стука в делах о наркотиках; он запретит категоризацию (подозреваемых) на расовой почве", - сказала Пелоси.

Также, по ее словам, линчевание будет внесено в список федеральных преступлений на почве ненависти отдельной строкой. Линчевание в традиционном понимании убийства толпой в США не встречается, но под этим термином часто понимают гибель задержанных под стражей при невыясненных обстоятельствах.