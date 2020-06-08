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2020-06-08T17:52
https://ria.ru/20200608/1572644010.html
В Минкомсвязи рассказали о вывозных рейсах из Бангкока
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РИА Новости

В Минкомсвязи рассказали о вывозных рейсах из Бангкока

17:52 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Последние вывозные рейсы из Бангкока в Россию состоятся 11 и 13 июня, на них смогут попасть жители всех регионов РФ, сообщил представитель Минкомсвязи.
"Внимание, корректировки. На рейсы: AFL271 Бангкок - Красноярск 11 июня 2020 в 10:00 по местному времени, AFL271 Бангкок - Казань 11 июня 2020 в 10:00 по местному времени (один самолет, который прилетит сначала в Красноярск: а затем в Казань - ред.), AFL271 Бангкок - Москва - Ростов-на-Дону 13 июня 2020 в 10:00 смогут попасть все граждане России", - сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Госуслуги: Таиланд - РФ".
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Представитель министерства призвал всех желающих улететь этими рейсами регистрироваться на сайте Госуслуг.
"Это последние рейсы из Бангкока. Они завершат программу содействия по возвращению наших соотечественников в Россию. Вернуться в Россию будет возможно только после возобновления регулярного авиасообщения", - предупредил представитель Минкомсвязи.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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