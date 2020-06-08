В Минкомсвязи рассказали о вывозных рейсах из Бангкока

В Минкомсвязи рассказали о вывозных рейсах с Бали

В Минкомсвязи рассказали о вывозных рейсах с Бали

Представитель министерства призвал всех желающих улететь этими рейсами регистрироваться на сайте Госуслуг.

"Это последние рейсы из Бангкока. Они завершат программу содействия по возвращению наших соотечественников в Россию. Вернуться в Россию будет возможно только после возобновления регулярного авиасообщения", - предупредил представитель Минкомсвязи.