В Минкомсвязи рассказали о вывозных рейсах из Бангкока

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Последние вывозные рейсы из Бангкока в Россию состоятся 11 и 13 июня, на них смогут попасть жители всех регионов РФ, сообщил представитель Минкомсвязи.
"Внимание, корректировки. На рейсы: AFL271 Бангкок - Красноярск 11 июня 2020 в 10:00 по местному времени, AFL271 Бангкок - Казань 11 июня 2020 в 10:00 по местному времени (один самолет, который прилетит сначала в Красноярск: а затем в Казань - ред.), AFL271 Бангкок - Москва - Ростов-на-Дону 13 июня 2020 в 10:00 смогут попасть все граждане России", - сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Госуслуги: Таиланд - РФ".
Представитель министерства призвал всех желающих улететь этими рейсами регистрироваться на сайте Госуслуг.
"Это последние рейсы из Бангкока. Они завершат программу содействия по возвращению наших соотечественников в Россию. Вернуться в Россию будет возможно только после возобновления регулярного авиасообщения", - предупредил представитель Минкомсвязи.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.