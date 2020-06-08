В России появится единый регистр сведений о населении

Такая база будет содержать актуальные и достоверные данные о россиянах: ФИО, дату рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также подтверждающие это номера актов и документов.

Доступ к этой информации получат государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, сам гражданин или его законный представитель. У последних будет право менять данные.

Документ также обязывает Федеральную налоговую службу обеспечить защиту записи во избежание несанкционированного доступа или уничтожения.

Помимо этого, согласно закону, глава государства получает право определять федеральные органы исполнительной власти, которые могут вносить в регистр ранее не учтенные сведения, а также обрабатывать уже имеющиеся.

При этом порядок изменения информации на основе обращения физического лица или его законного представителя установит кабинет министров.

До 2023 года использование этой базы для муниципальных и госорганов будет необязательным.

Зачем нужен регистр

Как рассказывал ранее депутат Госдумы Сергей Боярский , создание такого регистра нужно для объединения в одной базе всей имеющийся у государства информации.

Он отметил, что все сведения, которые будут включены в реестр, уже хранятся и обрабатываются различными ведомствами, но разрозненно.

Политик подчеркнул, что создание такого регистра позволит сэкономит силы, время и нервы россиян при проведении различных операций.

Депутат также призвал жителей страны не беспокоиться о безопасности сведений. По его словам, россияне регулярно передают личные данные в банки, медучреждения и туристические агентства.

"Я уже не говорю про иностранные соцсети или платформы по бронированию отелей, которые потом превращаются чудным образом в таргетированную рекламу", - заключил политик.