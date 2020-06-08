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В России появится единый регистр сведений о населении
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РИА Новости

В России появится единый регистр сведений о населении

18:55 08.06.2020 (обновлено: 19:37 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 8 июня – РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о едином информационном регистре сведений о населении России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Такая база будет содержать актуальные и достоверные данные о россиянах: ФИО, дату рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также подтверждающие это номера актов и документов.
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Доступ к этой информации получат государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, сам гражданин или его законный представитель. У последних будет право менять данные.
Документ также обязывает Федеральную налоговую службу обеспечить защиту записи во избежание несанкционированного доступа или уничтожения.
Помимо этого, согласно закону, глава государства получает право определять федеральные органы исполнительной власти, которые могут вносить в регистр ранее не учтенные сведения, а также обрабатывать уже имеющиеся.
При этом порядок изменения информации на основе обращения физического лица или его законного представителя установит кабинет министров.
До 2023 года использование этой базы для муниципальных и госорганов будет необязательным.

Зачем нужен регистр

Как рассказывал ранее депутат Госдумы Сергей Боярский, создание такого регистра нужно для объединения в одной базе всей имеющийся у государства информации.
Он отметил, что все сведения, которые будут включены в реестр, уже хранятся и обрабатываются различными ведомствами, но разрозненно.
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Депутат также призвал жителей страны не беспокоиться о безопасности сведений. По его словам, россияне регулярно передают личные данные в банки, медучреждения и туристические агентства.
"Я уже не говорю про иностранные соцсети или платформы по бронированию отелей, которые потом превращаются чудным образом в таргетированную рекламу", - заключил политик.
Как подчеркнули в ФНС в комментарии для РИА Новости, в этом регистре не будет сведений о доходах россиян.
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РоссияГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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8 июня, 19:28
LSLudmilla Sokolova
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Юрий Б
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