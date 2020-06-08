Мосгорсуд прокомментировал проверку Счетной палаты

"Здесь же нельзя не отметить, что комплекс зданий Московского городского суда, введенный в эксплуатацию в установленном законом порядке, функционирующий 20 лет, а также прилегающая к нему территория совершенствуются из года в год, что очевидно для всех посетителей. Иных существенных нарушений в рамках упомянутой проверки выявлено не было", - заявили в Мосгорсуде.