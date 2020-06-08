Мосгорсуд прокомментировал проверку Счетной палаты

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мосгорсуд объяснил, какие претензии у Счетной палаты возникли при проверке к имуществу суда.
Счетная палата накануне опубликовала отчет по итогам проверки расходования бюджетных средств в судебной системе. Нарушения, связанные с искажением годовой бюджетной отчетности, в том числе в Московском городском суде на сумму 4,8 миллиарда рублей, были устранены в ходе проверки, отметили в ведомстве.
"В упомянутом Заключении указано, что переданные суду Департаментом городского имущества города Москвы три здания и два земельных участка в сумме 4 834 798 000 рублей не отражены по состоянию на 01.01.2019 на забалансовом счете. Указанное имущество отражено на соответствующем счете 01.01.2020 г.", - сказано в официальном заявлении Мосгорсуда.
Там отмечается, что этот комплекс зданий, в котором располагается Мосгорсуд, строился десять лет с 2002 года и был передан суду на праве безвозмездного пользования. Отражение данного имущества на забалансовом счете носило длительный характер и являлось предметом продолжительной работы по его оформлению, данный недостаток был устранен еще 1 января, то есть до начала проведения проверки, сказано в заявлении.
"Здесь же нельзя не отметить, что комплекс зданий Московского городского суда, введенный в эксплуатацию в установленном законом порядке, функционирующий 20 лет, а также прилегающая к нему территория совершенствуются из года в год, что очевидно для всех посетителей. Иных существенных нарушений в рамках упомянутой проверки выявлено не было", - заявили в Мосгорсуде.
В дополнение в суде пояснили, что всего в прошлом году Судебный департамент выделил Мосгорсуду бюджет в размере 1,2 миллиарда рублей, включая заработную плату сотрудников суда.