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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T17:48
https://ria.ru/20200608/1572643726.html
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 55 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:223:3245:2048_1036x0_80_0_0_376749dea8f692819e9b87697b3f32d4.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 55 человек

17:48 08.06.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 55, до 40 597 человек, количество заболевших увеличилось на 1 205, до 287 399, свидетельствуют данные минздрава страны.
Это самые низкие показатели с начала локдауна, но в выходные показатели обычно ниже из-за того, что система оповещения не работает в полную силу. Днем ранее количество умерших составляло 77, заболевших – 1 326.
В Лондоне за сутки не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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