Кузнецова оценила включение сирот в категорию детей в трудной ситуации

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Отнесение детей-сирот к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, устраняет пробелы в законодательстве, считает уполномоченный по правам ребёнка в РФ Отнесение детей-сирот к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, устраняет пробелы в законодательстве, считает уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети-сироты теперь относятся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Очень важное и нужное решение, наконец устранен пробел в законодательстве, теперь права детей-сирот на дополнительные меры поддержки уравнены с другими категориями несовершеннолетних, нуждающимися в усиленной защите со стороны государства", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба аппарата омбудсмена.

Кузнецова уточнила, что в настоящее время дети-сироты остаются одной из самых незащищенных категорий детского населения. Так, уполномоченный ранее обращалась в Государственную Думу РФ по вопросу постинтернатного сопровождения, одним из предложений было отнести детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к категории граждан, априори нуждающихся в социальном обслуживании, которое предусматривает помощь в социализации, улучшение условий жизнедеятельности выпускников сиротских учреждений.