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2020-06-08T17:45
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Кузнецова оценила включение сирот в категорию детей в трудной ситуации
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РИА Новости

Кузнецова оценила включение сирот в категорию детей в трудной ситуации

17:45 08.06.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Отнесение детей-сирот к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, устраняет пробелы в законодательстве, считает уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети-сироты теперь относятся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
"Очень важное и нужное решение, наконец устранен пробел в законодательстве, теперь права детей-сирот на дополнительные меры поддержки уравнены с другими категориями несовершеннолетних, нуждающимися в усиленной защите со стороны государства", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба аппарата омбудсмена.
Кузнецова уточнила, что в настоящее время дети-сироты остаются одной из самых незащищенных категорий детского населения. Так, уполномоченный ранее обращалась в Государственную Думу РФ по вопросу постинтернатного сопровождения, одним из предложений было отнести детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к категории граждан, априори нуждающихся в социальном обслуживании, которое предусматривает помощь в социализации, улучшение условий жизнедеятельности выпускников сиротских учреждений.
"Радует, что курс в этом направлении уже взят, надеемся, что и другие наши предложения будут учтены и реализованы",- заключила омбудсмен.
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