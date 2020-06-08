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2020-06-08T17:45
https://ria.ru/20200608/1572643570.html
Эксперт назвала условия для отказа банка в реструктуризации кредита
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РИА Новости

Эксперт назвала условия для отказа банка в реструктуризации кредита

17:45 08.06.2020
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© Depositphotos / SergeyNivensЭкономический анализ
Экономический анализ
© Depositphotos / SergeyNivens
Экономический анализ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Банки могут отказать компаниям в реструктуризации кредита, если те уже находятся на стадии банкротства или у них плохая кредитная история, также важно, чтобы клиент имел план перестройки своего бизнеса, рассказала в интервью РИА Новости зампред правления банка "Открытие", вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Надия Черкасова.
"Нет смысла заниматься реструктуризацией, если компания уже находится в стадии банкротства и ликвидации. Так мы просто передвигаем проблему на какой-то период, но мы ее не решаем. Но процент таких клиентов минимальный. Если выручка клиента не упала или позволяет безболезненно обслуживать текущий кредит, реструктуризация тоже не требуется", - пояснила собеседница агентства.
Говоря же об отказах из-за кредитной истории, Черкасова отметила, что банк всегда запрашивает соответствующую информацию в Бюро кредитных историй (БКИ). По ее словам, здесь важна роль банка в том, чтобы объяснить клиенту, что нет смысла брать на себя дополнительную нагрузку, и помочь найти другой выход из ситуации.
Черкасова также отметила, что банки в целом продолжают активно работать и в период коронавирусных ограничений - выдавать кредиты, открывать счета, но им нужно действовать так, чтобы впоследствии помощь не понадобилась им самим. А предпринимателям, чтобы претендовать на реструктуризацию, нужно понимать, как они могут сейчас перестроить свою бизнес-модель.
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При этом, по словам Черкасовой, помимо государственных мер поддержки, вроде беспроцентных кредитов на выплату зарплат или реструктуризации, российские банки оперативно разработали и предложили собственные программы помощи бизнесу. Так, в частности, в банк "Открытие" обратилось уже 3,5 тысячи клиентов с общей задолженностью около 31 миллиарда рублей, и из них более 23 миллиардов - это запросы на собственные программы банка.
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