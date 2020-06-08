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В Подмосковье сократилось число преступлений
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РИА Новости

В Подмосковье сократилось число преступлений

17:42 08.06.2020
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CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Число преступлений в Подмосковье в январе-мае сократилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.
"Согласно данным за январь-май 2020 года, в Московской области зарегистрировано 30,6 тысячи преступлений. Это на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число убийств упало на 14,7%, грабежей - на 5,4%, квартирных краж – на 26,6%, угонов - на 22,5%", говорится в сообщении.
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Число преступлений, совершенных мигрантами, сократилось на 3,7%, снизилось также количество преступлений в общественных местах на 9,9% (в том числе на улицах – на 8,6%), сообщили в ведомстве. Однако отмечается увеличение количества мошеннических операций на 17,5%, и незаконного оборота наркотиков - на 4,4%, рассказали в пресс-службе.
По словам заместителя председателя правительства Московской области, руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева, сокращение преступности связано с условиями самоизоляции и усилением профилактической работы, проводимой сотрудниками органов внутренних дел.
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Московская область (Подмосковье)БезопасностьОбщество
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