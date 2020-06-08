В Подмосковье сократилось число преступлений

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Число преступлений в Число преступлений в Подмосковье в январе-мае сократилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

"Согласно данным за январь-май 2020 года, в Московской области зарегистрировано 30,6 тысячи преступлений. Это на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число убийств упало на 14,7%, грабежей - на 5,4%, квартирных краж – на 26,6%, угонов - на 22,5%", говорится в сообщении.

Число преступлений, совершенных мигрантами, сократилось на 3,7%, снизилось также количество преступлений в общественных местах на 9,9% (в том числе на улицах – на 8,6%), сообщили в ведомстве. Однако отмечается увеличение количества мошеннических операций на 17,5%, и незаконного оборота наркотиков - на 4,4%, рассказали в пресс-службе.