Калужская область готова досрочно завершить расселение ветхого жилья

КАЛУГА, 8 июн – РИА Новости. Активные темпы реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в Активные темпы реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в Калужской области могут позволить региону завершить работы досрочно – в 2022 году вместо 2025 года, заявил врио губернатора Владислав Шапша

Работа по расселению организована в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В 2019 году в Калужской области утверждена областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. До 1 сентября 2025 года планируется расселить многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

"Региональную адресную программу переселения из аварийного жилья, рассчитанную до 2025 года, планируем выполнить раньше срока. Набрали хорошие темпы в ее реализации, поэтому уже в 2022 году можем завершить все мероприятия", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в рамках программы порядка 4,5 тысячи жителей из 17 муниципальных образований получат долгожданное жилье. "Будет расселено 1960 жилых помещений площадью более 70 тысяч квадратных метров, ликвидировано 223 аварийных дома", - отметил врио губернатора.

По данным правительства области, в рамках первого этапа программы до конца 2020 года планируется переселить 462 человека из 173 аварийных жилых помещений площадью около 6 тысяч квадратных метров. На это будет направлено свыше 343 миллионов рублей. Уже в текущем году переселен 171 человек. В рамках второго этапа до конца 2021 года предусмотрено переселение 666 человек из 313 жилых помещений. Финансирование второго этапа составит около 646 миллионов рублей.

"В настоящее время министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области ведется работа по подготовке заявки в Фонд ЖКХ на получение финансовой поддержки на расселение аварийного жилфонда в рамках третьего этапа программы", - сообщает правительство региона. Планируется расселить 38 многоквартирных домов, в которых проживают 475 человек. Потребуется порядка 392 миллионов рублей.