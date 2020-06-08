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Калужская область
Калужская область
2020-06-08T17:40
https://ria.ru/20200608/1572643301.html
Калужская область готова досрочно завершить расселение ветхого жилья
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_9362ed2e272f63535a85231291f96789.jpg
РИА Новости

Калужская область готова досрочно завершить расселение ветхого жилья

17:40 08.06.2020
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 8 июн – РИА Новости. Активные темпы реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в Калужской области могут позволить региону завершить работы досрочно – в 2022 году вместо 2025 года, заявил врио губернатора Владислав Шапша.
Работа по расселению организована в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В 2019 году в Калужской области утверждена областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. До 1 сентября 2025 года планируется расселить многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.
"Региональную адресную программу переселения из аварийного жилья, рассчитанную до 2025 года, планируем выполнить раньше срока. Набрали хорошие темпы в ее реализации, поэтому уже в 2022 году можем завершить все мероприятия", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в рамках программы порядка 4,5 тысячи жителей из 17 муниципальных образований получат долгожданное жилье. "Будет расселено 1960 жилых помещений площадью более 70 тысяч квадратных метров, ликвидировано 223 аварийных дома", - отметил врио губернатора.
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По данным правительства области, в рамках первого этапа программы до конца 2020 года планируется переселить 462 человека из 173 аварийных жилых помещений площадью около 6 тысяч квадратных метров. На это будет направлено свыше 343 миллионов рублей. Уже в текущем году переселен 171 человек. В рамках второго этапа до конца 2021 года предусмотрено переселение 666 человек из 313 жилых помещений. Финансирование второго этапа составит около 646 миллионов рублей.
"В настоящее время министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области ведется работа по подготовке заявки в Фонд ЖКХ на получение финансовой поддержки на расселение аварийного жилфонда в рамках третьего этапа программы", - сообщает правительство региона. Планируется расселить 38 многоквартирных домов, в которых проживают 475 человек. Потребуется порядка 392 миллионов рублей.
Ориентировочно полная стоимость программы составит 3,8 миллиарда рублей, информируют власти.
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Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьОбщество
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