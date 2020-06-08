Ракова оценила работу обсервационных центров

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. За период пандемии не поступало ни одной жалобы на работу обсервационных центров, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник.
"Большая нагрузка пришлась на реабилитационные центры, которые раньше оказывали помощь инвалидам в реабилитации. Временно в связи с пандемией они перестроили свою работу, но не простаивали - на их базе были организованы так называемые обсервационные центры, которые принимали людей либо с коронавирусной инфекцией, которая протекала в легкой форме, либо с подозрением на коронавирусную инфекцию... С этой работой они справились блестяще, мы не видели жалобы на то, как организованы были эти обсерваторы", - рассказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что оперативно удалось увеличить численность соцработников без увеличения штата, буквально за несколько недель власти переориентировали на эту работу тех людей, которые раньше работали в офисе.
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