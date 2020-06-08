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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T17:32
https://ria.ru/20200608/1572642904.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 9,8 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a05e6df44f7e840fb0208f690efa124a.jpg
РИА Новости

В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 9,8 тысячи

17:32 08.06.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 107, до 9807, всего умерли 353 человека, сообщил в понедельник на брифинге государственный секретарь министерства здравоохранения республики Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 9,7 тысячи зарегистрированных случаях коронавируса, 341 из которых стал летальным.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Еще 107 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 9807. Всего 5738 человек были вылечены, а 353 скончались из-за COVID-19", - заявил Рымиш.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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