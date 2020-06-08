В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 9,8 тысячи

КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Молдавии за сутки выросло на 107, до 9807, всего умерли 353 человека, сообщил в понедельник на брифинге государственный секретарь министерства здравоохранения республики Константин Рымиш.

Ранее власти Молдавии сообщили о 9,7 тысячи зарегистрированных случаях коронавируса, 341 из которых стал летальным.

"Еще 107 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 9807. Всего 5738 человек были вылечены, а 353 скончались из-за COVID-19", - заявил Рымиш.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.