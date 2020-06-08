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В Москве до конца года могут заработать еще три социальных центра
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РИА Новости

В Москве до конца года могут заработать еще три социальных центра

17:26 08.06.2020
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. До конца года в Москве могут запустить еще 3 социальных центра для досуга горожан, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник.
"Учреждения "Мой социальный центр" - это новый формат работы ЦСО... Эти форматы начали активно приживаться: пять центров мы создали в прошлом году, до начала эпидемии запустили в работу еще два центра. Я очень надеюсь, что до конца года мы запустим еще три таких центра", - отменила вице-мэр в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что учреждения - это новая территория для досуга людей, где можно пообщаться с друзьями, выпить чаю, почитать, поиграть в бильярд и найти знакомых по интересам.
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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