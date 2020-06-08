В Москве до конца года могут заработать еще три социальных центра

"Учреждения "Мой социальный центр" - это новый формат работы ЦСО... Эти форматы начали активно приживаться: пять центров мы создали в прошлом году, до начала эпидемии запустили в работу еще два центра. Я очень надеюсь, что до конца года мы запустим еще три таких центра", - отменила вице-мэр в эфире телеканала "Россия 24".