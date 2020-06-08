В Госдуме представят идеи для плана по восстановлению экономики

По итогам заседания Совета Думы Володин отметил, что сейчас по поручению президента кабмин готовит общенациональный план восстановления экономики после пандемии коронавируса. Поскольку это затрагивает интересы граждан, Володин подчеркнул, что в формировании таких документов должны принимать участие и депутаты.

"Мы обсудили этот вопрос с председателем правительства и договорились, что профильные комитеты, фракции свои предложения (в план по восстановлению экономики) внесут в правительство, что будет сделано в течение этой недели", - сказал Володин.