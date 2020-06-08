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2020-06-08T17:25
https://ria.ru/20200608/1572642452.html
Спасатель рассказал, как ловил питона во дворе жилого дома в Кинешме
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РИА Новости

Спасатель рассказал, как ловил питона во дворе жилого дома в Кинешме

17:25 08.06.2020
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© Фото : приют для бездомных животных "Добрый дом"Питон, найденный на улице в Кинешме
Питон, найденный на улице в Кинешме
© Фото : приют для бездомных животных "Добрый дом"
Питон, найденный на улице в Кинешме
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Спасатели города Кинешмы в Ивановской области выехали по вызову ловить гадюку, а наткнулись на питона, пришлось использовать устройства для отлова бездомных собак, рассказал РИА Новости старший смены городского поисково-спасательного отряда Андрей Иванов.
"Нам поступил вызов вчера днем. Прохожие сообщили, что во дворе, рядом с домами и неподалеку от школы ползает змея, вероятно, гадюка. Мы выехали, думая, что придется ловить ядовитую змею, а наткнулись на питона. Его длина чуть больше полутора метров, крупный в объеме. Пришлось использовать ошейник для отлова бездомных собак, накинули ему на шею, стянули, потом взяли питона в руки, поместили в мешок. На руках были толстые кожаные перчатки, потому что он хоть и не ядовит, но мог укусить", - рассказал Иванов.
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Он отметил, что и в его спасательной практике отлов питона происходит впервые – чаще приходится иметь дело с ужами и гадюками. "Мальчишки рассказали, что увидели питона, когда он переползал дорогу. Как он оказался во дворе – непонятно, но мы полагаем, что он жил в террариуме у частного лица. Мы передали змею работникам приюта для бездомных животных, хотя они больше собаками и кошками занимаются. Они сейчас ищут хозяина питона", - отметил собеседник агентства.
В группе кинешемского приюта "Добрый дом" в социальной сети "ВКонтакте" размещено объявление о поиске хозяина питона. Авторы отмечают, что змея осмотрена ветеринаром. "Возраст питона около 5 лет, длина - без малого 2 метра. Ветврач сказала – сытый… Поэтому ждем хозяев 3-4 дня и связываемся с зоопарками на предмет устройства питона туда, а то как-то страшновато рядом с таким милым червячком", - говорится в объявлении.
Лора Херст
31 октября 2019, 23:15
Американку, разводившую змей, обнаружили мертвой с питоном на шее
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КинешмаИвановская областьПроисшествия
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