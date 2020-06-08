Спасатель рассказал, как ловил питона во дворе жилого дома в Кинешме

"Нам поступил вызов вчера днем. Прохожие сообщили, что во дворе, рядом с домами и неподалеку от школы ползает змея, вероятно, гадюка. Мы выехали, думая, что придется ловить ядовитую змею, а наткнулись на питона. Его длина чуть больше полутора метров, крупный в объеме. Пришлось использовать ошейник для отлова бездомных собак, накинули ему на шею, стянули, потом взяли питона в руки, поместили в мешок. На руках были толстые кожаные перчатки, потому что он хоть и не ядовит, но мог укусить", - рассказал Иванов.